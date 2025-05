„Let’s Dance“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden: Llambi muss schlichten

Mann, war das wieder knapp bei „Let’s Dance“. Noch nach der Jury-Wertung hätten sich Stuntfrau Marie Mouroum und Profitänzer Alexandru Ionel eigentlich beruhigt zurücklegen können. Die Top-Favoritin auf den Titel und ihr Tanzpartner hatten in den beiden Tänzen von der Jury 25 und 27 Punkte erhalten, lagen nach dem Jury-Ranking auf Platz 2.

Doch dann schlug das berühmt-berüchtigte „Let’s Dance“-Publikum zu. So mussten neben Selfie-Sandra und ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke eben auch Marie Mouroum und Profitänzer Alexandru Ionel zittern. Am Ende reichte es für die beiden nicht. Und so schieden die Favoriten bereits im Viertelfinale aus. Ein herber Schlag für die Sendung, aber auch die zahlreichen Fans, die die Entscheidung, gelinde gesagt, nicht ganz nachvollziehen konnten.

Zuschauer-Zoff wegen „Let’s Dance“-Entscheidung

„Oh nein!!! Wie schade. Die beiden sind großartig! In meinen Augen keine gerechte Entscheidung“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer Zuschauer ist gar so enttäuscht, dass er einen Boykott der Sendung ankündigt: „Werde die Sendung nicht mehr schauen! Tut mir leid.“ Und eine weitere Zuschauerin schreibt: „Bitte was??? Ich bin schockiert!! An alle, die für Sandra angerufen haben: Es ist immer noch eine Tanz- und keine Comedyshow!!“

++ „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi: „Die Leute warten nur darauf“ ++

Und auch Joachim Llambi meldet sich zu den Geschehnissen zu Wort: „Let’s Dance Viertelfinale und da haben die Zuschauer unserer tollen Tanzshow für einen Paukenschlag gesorgt. Die Zweitplatzierten nach dem Jury-Ranking Marie Mouroum und Alexandru Ionel mussten aufgrund der wenigsten Zuschauer-Anrufe die Show völlig überraschend verlassen. Große Augen, offene Münder und Unverständnis waren bei vielen im Saal zu sehen. Viele Kommentare auf Social Media haben das mit Unmut aufgenommen. Aber, die Regeln sind immer so gewesen.“

Llambi weiter: „Der Zuschauer hat 50 Prozent der Wertung genauso wie die Jury. Bei Punktgleichheit entscheiden die Stimmen der Zuschauer. Das mag für viele unverständlich sein, ist aber so! Es ist auch mathematisch ganz einfach zu erklären, warum so etwas passieren kann, dass ein Taliso Engel zum Beispiel vom letzten Platz doch weiterkommt, das würde aber jetzt zu weit führen. Ich kann nur sagen, wer seinen Liebling weiter sehen will, der muss auch für ihn anrufen, sonst passiert genau das, was gestern Abend passiert ist.“

Was sollen wir sagen? Wo er recht hat, hat er recht.