„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi: „Die Leute warten nur darauf“

Er ist und bleibt Mr. „Let’s Dance“ – Joachim Llambi. Der Duisburger ist DAS Urgestein der RTL-Erfolgsshow, seit Staffel 1 der mit Abstand strengste Juror der Tanzsendung. Klar, dass das beim Publikum nicht immer gut ankommt.

In nahezu jeder Folge von „Let’s Dance“ hagelt es Buh-Rufe für die harten, aber stets ehrlichen Kritiken des 60-Jährigen. Sein Auftritt bei den „Duftstars 2025“ am Donnerstagabend (8. Mai 2025) in den Düsseldorfer Rheinterrassen jedoch kam glücklicherweise ohne negative Gefühlsäußerungen aus. Im Gegenteil. Zusammen mit seiner Tochter Helena strahlte Llambi auf dem lilafarbenen Teppich um die Wette. Und nahm im Gespräch mit dieser Redaktion auch die Buh-Rufe mit Humor.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi: Ein Lächeln für die Kritiker

„Das zeugt mir ein Lächeln. Das zeigt mir, dass die Leute nur darauf warten, dass ich etwas sage. Ich finde das großartig, sie sollen ruhig buhen. Am schlimmsten wäre es, wenn gar keine Reaktion wäre, dann wäre ich traurig“, so Llambi.

Und weiter: „Ich bin ja nicht gemein, ich bin nur ehrlich. Nur in Deutschland sind wir leider oft vom Diskurs abgekommen, und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir uns auch kritisch miteinander unterhalten. Das ist leider nicht mehr so oft.“

„Er ist ein ganz normaler Vater“

Ganz so streng wie in der Show ist Joachim Llambi zu Hause aber nicht, verrät uns seine Tochter Helena. „Nein“, lacht sie, „er ist ein ganz normaler Vater.“

Am Freitagabend (9. Mai 2025) steht das Viertelfinale bei „Let’s Dance“ an. Einen klaren Favoriten hat Joachim Llambi in diesem Jahr jedoch nicht. „Das wechselt jede Woche“, antwortet der 60-Jährige auf die Frage nach dem nächsten Gewinner der RTL-Tanzshow. „Dieses Jahr ist es die spannendste Staffel, die wir seit langem haben. Das ist schön, das ist für den Zuschauer spannend. Ich glaube, die Chancen stehen für jeden 5:1, dass er rausfliegt. Davon lebt diese Staffel, das ist großartig.“