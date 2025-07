Autsch! Mit diesen Worten wurde Bill Kaulitz von Marc Eggers abserviert

Es war eine Beziehung, über die viele spekulierten – doch nun ist es offiziell: Bill Kaulitz wurde von Marc Eggers verlassen. In der neuen Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ packt der Sänger erstmals selbst über das abrupte Liebes-Aus aus. Und dabei lässt er tief blicken.

Die Szene beginnt harmlos, doch schon bald wird klar: Hinter den Kulissen brodelt es. Bill Kaulitz erzählt von dem Moment, der alles veränderte – als sein damaliger Freund Marc Eggers sich kurzfristig aus einem geplanten Treffen zurückzog. „Ich weiß nicht, was mit mir los ist – ich komme nicht“, hieß es lediglich per SMS. Das seien die Worte gewesen, die Bill Kaulitz völlig aus der Bahn geworfen hätten!

Zwischen Glamour und emotionalem Tiefpunkt

Kaulitz-Fans erleben in der Netflix-Serie einen Bill, wie sie ihn selten sehen: verletzlich, enttäuscht, ehrlich. Während sein Umfeld noch Termine koordiniert, bricht für ihn innerlich eine Welt zusammen. Laut „Promiflash“ herrschte in ihm ein großes emotionales Chaos, doch beim Meet&Greet mit seinen Tokio Hotel Fans ließ er sich davon nichts anmerken: „Es muss ja weitergehen, ich hoffe, dass dieser Tag schnell vorbeigeht.“

Doch es war keinesfalls nur die Absage – es war das Gefühl, falsch investiert zu haben. „Ich habe meine Zeit dem Falschen geschenkt,“ gesteht Bill Kaulitz abschließend. Deutlicher hätte er seine Enttäuschung über Marc Eggers kaum formulieren können. Doch das war noch längst nicht alles!

So geht Bill Kaulitz jetzt mit dem Liebes-Aus um

Wie Bill Kaulitz in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ andeutet, ging sein Ex ihm während der Beziehung fremd. Nur wenige Monate später stand Marc Eggers dann für „Let’s Dance“ vor der Kamera. Dies sorgte in der Vergangenheit bereits für mächtig Spekulationen. Im Netz machte sich die Vermutung breit, dass ein Zusammenhang zwischen der Beziehung zu Bill Kaulitz und Marc Eggers anschließender TV-Präsenz bestehe.

Bill Kaulitz will den Schmerz nicht länger verstecken. Stattdessen nutzt er die Bühne seiner Serie „Kaulitz & Kaulitz“, um offen mit der Enttäuschung umzugehen. Inzwischen steht er wieder aufrecht, aber die Wunde sitzt tief. Seine Fans zeigen Verständnis und feiern ihn für seine Offenheit. „Ich war so traurig, weil man gesehen hat, wie verletzt Bill war/ist. Am liebsten würde ich ihm einen Mann backen, der ihn glücklich macht“, und „Bleib‘ so wie du bist Bill, denn so bist du perfekt“, lauten nur einige der vielen aufmunternden Kommentare auf Instagram.

Mit seinem offenen Umgang mit der Trennung setzt Bill Kaulitz ein Zeichen: Auch Promis dürfen verletzt sein. Und wer so offen darüber spricht wie er, macht anderen Mut, dass man auch nach einem gebrochenen Herzen wieder neu anfangen kann.