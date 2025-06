„Let’s Dance“ verkündet Neuigkeit – Fans hauen sofort dazwischen

Die große „Let’s Dance“-Tour 2025 verspricht wieder einmal Glanz, Emotionen und jede Menge Tanzfreude – nun stehen zwei weitere Namen fest: Ella Endlich und Ann-Kathrin Bendixen werden gemeinsam mit den bereits bestätigten Tänzern Diego, Fabian und Taliso über die Bühne wirbeln. Besonders bei Ann-Kathrin Bendixen dürfte der ein oder andere Fan zweimal hinschauen, denn sie war bereits im Vorjahr Teil der RTL-Tanzshow.

Doch nicht alle Zuschauer zeigen sich über diese Entscheidung begeistert. In der Kommentarspalte zu einem Instagram-Post zur Tour werden „Let’s-Dance-Fans“ deutlich.

„Let’s Dance“ verkündet große Neuigkeiten

„Hurra, hurra! Zwei weitere Promi-Damen tanzen bei der großen „Let’s Dance“-Tour 2025 mit! Ella Endlich und Ann-Kathrin Bendixen stehen gemeinsam mit Diego, Fabian und Taliso auf der Bühne – und bringen noch mehr Glanz, Gefühl und Power auf die Tanzfläche! Wir freuen uns riesig – und ihr so?“, feiert „Let’s Dance“ die Neuigkeiten auf dem offiziellen Instagram-Account.

Doch vor allem die Teilnahme von Ann-Kathrin Bendixen scheint einigen Fans nun ein Dorn im Auge zu sein. Der Grund: Sie hat bereits im Vorjahr das Tanzbein geschwungen. Eingefleischte „Let’s Dance“-Fans hätten sich stattdessen Kandidaten der diesjährigen Staffel gewünscht!

„Meine Begeisterung hält sich in Grenzen!“

Während die einen sich riesig darüber freuen Ann-Kathrin noch einmal auf dem Tanzparkett sehen zu können, sind andere von diesen Neuigkeiten alles andere als begeistert:

„Und niemand mehr von diesem Jahr oder was?! Sandra? Marc? Marie?“

„Oh nee, ich wollte das erste mal bei so einer Show dabei sein… Jetzt überlege ich es mir doch nochmal!“

„Aber warum Ann-Kathrin?“

„Gut, dass ich keine Karten gekauft habe!“

„Meine Begeisterung hält sich in Grenzen!“

„Ann-Kathrin bei der Tour sind tolle News! Sie wird das rocken!“

„Oh wie toll. Nur wegen Ann-Kathrin Bendixen würde ich mir jetzt Karten kaufen.“

Einige Nutzer können die aufgebrachten Kommentare nicht nachvollziehen. „Könnt ihr einfach mal zufrieden sein? […]Ann-Kathrin wäre letztes Jahr schon dabei gewesen und es sind jedes Jahr auch Schwächere dabei. Die Damen aus dieser Staffel sind halt verletzt oder haben keine Zeit! Freut euch oder sagt einfach nichts“, oder „Wie peinlich, dass sich so viele nur wegen Ann-Kathrin aufregen?! Nicht mehr normal, vielleicht sollte man auch mal mit euch so umgehen, wie hier einige mit ihr umgehen.“ – so lauten nur einige der Kommentare.