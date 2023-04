„Let’s Dance“: Davon wusste bislang keiner! Knossi legt Geständnis ab – „Jetzt ist es raus“

Ekaterina und Timon, Anna und Valentin, Philipp und Patricija, Julia und Zsolt, Sharon und Christian und Knossi und Isabel – sie alle kämpfen bereits über Wochen hinweg um den Einzug in das Finale von „Let’s Dance“ 2023. Bei den Trainings floss bereits jede Menge Schweiß und auch einige Tränen.

Und bei einem gab’s anscheinend auch schon Scherben. „Let’s Dance“-Kandidat Jens „Knossi“ Knossalla machte jetzt ein Geheimnis öffentlich, das er eigentlich nicht verraten wollte.

„Let’s Dance“-Kandidat gesteht Patzer

Wenn die Kandidatinnen und Kandidaten von „Let’s Dance“ nicht gerade in der Liveshow über das Parkett wirbeln, oder sich an neuen Tänzen probieren, stehen sie gerne auch für die ein oder andere Fragerunde vor der RTL-Kamera – ganz zur Freude der Fans.

In dem Backstage-Video, das der Sender am Mittwoch (26. April) auf Instagram veröffentlicht hat, sollen die Teilnehmenden jetzt Fragen mit dem Zusatz „Ich habe noch nie…“ beantworten. Schon gleich bei der ersten Frage, „Ich habe noch nie eine Requisite kaputt gemacht“, kommt Knossi allerdings ins Rudern.

Knossi zeigt sich schuldig

„Doch, ich habe schon Requisiten kaputt gemacht, aber ohne Absicht“, sagt Knossi entschuldigend. Und das noch vor gar nicht allzu langer Zeit, wie sich dann herausstellt. „Oh Gott, was mir gestern passiert ist, soll ich es jetzt raushauen?“, fragt er ungläubig.

Dann packt er aus und sagt: „Ich hoffe, hat keiner gemerkt. In meiner Garderobe, ist ja keine direkte Requisite, aber die Blumenvase am Fenster ist mir runtergefallen.“ Anschließend machte er mit dem Scherbenhaufen kurzen Prozess und das so unauffällig wie möglich. „Ich habe sie halt in den Müll gestopft, eine Tüte darüber, dass es keiner sieht.“

Dann fügt er hinzu: „Jetzt ist es raus!“ Und bietet an: „Ihr könnt es mir gerne in Rechnung stellen, tut mir leid.“ Es ist allerdings fraglich, ob RTL wirklich Ernst macht und Knossi für die kaputte Vase wirklich zur Kasse bittet.