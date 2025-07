Bittere Pille für Laura Wontorra: Sie wird ersetzt

In letzter Zeit hatte Laura Wontorra alle Hände voll zu tun. Neben zahlreichen Unterhaltungs-Shows wie „Grill den Henssler“ oder „Ninja Warrior Germany“ steht sie auch als Sportreporterin bei wichtigen Begegnungen am Spielfeldrand.

Lange Zeit stand Laura Wontorra auch für die RTL-Sendung „Top Dog Germany“ vor der Kamera. Wie der Sender jetzt verkündet, wird die Moderatorin allerdings von einer Kollegin ersetzt.

Laura Wontorra wird abgelöst

Die Fans der RTL-Sendung „Top Dog Germany“ sehen in der kommenden Staffel eine neue Field-Reporterin. Laura Wontorra ist bei den neuen Folgen nicht mehr Teil des Teams rund um Jan Köppen und Frank Buschmann. Dafür wird „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski fortan die Kandidaten interviewen.

„Hier wird die Action von der Leine gelassen! Die beliebte Physical Dogshow startet in die fünfte Staffel und verspricht wieder tierischen Spaß in der Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Folgen warten drei brandneue Hindernisse auf die Vierbeiner und ihre Halter:innen. Moderiert und kommentiert werden alle neuen Folgen von Jan Köppen, Frank ‚Buschi‘ Buschmann und Victoria Swarovski als Field-Reporterin“, heißt es in der Programmankündigung.

Laura Wontorra wird von Victoria Swarovski abgelöst

Die neue Field-Reporterin scheint ein Perfect Match für die RTL-Show zu sein. Schließlich hat sie selbst einen Vierbeiner, wie sie gegenüber RTL sagt: „Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der Top Dog Germany Familie pudelwohl. Die Leistungen der teilnehmenden Hunde haben mich wirklich beeindruckt – da kann sich mein Dackel Gustl noch das ein oder andere abschauen.”

Die fünfte Staffel von „Top Dog Germany” mit der neuen Field-Reporterin Victoria Swarovski startet am Freitag, 8. August, bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+.