Laura Wontorra kündigt Pause an – „Irgendwann ist auch bei mir der Akku leer“

Laura Wontorra ist aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Wenn sie nicht gerade bei wichtigen Fußballspielen am Spielfeldrand steht, moderiert sie Shows wie „Grill den Henssler“ oder „Ninja Warrior Germany“. Und auch auf Instagram ist 36-Jährige aktiv.

Doch ihre rund 555.000 Fans müssen sich vorerst von ihr verabschieden. Wie Laura Wontorra selbst verkündet, wird es für eine bestimmte Zeit etwas ruhiger auf ihrem Profil. Allerdings hat die Moderatorin auch gute Nachrichten im Gepäck …

Laura Wontorra macht eine Sommerpause

Am Montagabend (7. Juli) veröffentlicht Laura Wontorra eine Serie von Bildern auf ihrem Instagram-Account. Sie teilt dabei nicht nur Fotos von sich, sondern gibt ihren Followern auch Einblicke hinter die Kulissen einer ihrer Sendungen. „Jubiläumsstaffel Ninja Warrior ist im Kasten – Staffel 10, wie verrückt ist das bitte?! Es war super intensiv und witzig, aber auch anstrengend“, schreibt sie dazu.

Weiter noch: „Ich liebe die Ninja-Family und bin dankbar für die enge Zusammenarbeit mit meinem großartigen Team Wonti. Aber irgendwann ist auch bei mir der Akku leer.“ Nun, wo dieses Projekt abgeschlossen ist, sei es für sie an der Zeit, sich erstmal auszuruhen. Doch wie lange müssen ihre Fans jetzt auf sie verzichten?

Laura Wontorra hat gute Neuigkeiten

Lange wird Laura Wontorra wohl nicht in die Sommerpause verschwinden. Die nächsten Projekte stehen nämlich schon bald wieder vor der Tür, wie die Moderatorin verrät: „Jetzt wird’s hier erstmal ein bisschen ruhiger, bevor es ganz bald wieder auf den Fußballrasen geht und die ein oder andere Show ansteht. Wird ja nie langweilig. Ach ja und Season 3 der Icon League steht ja auch noch an. Wird also wieder wild! Aber ich freue mich, Leute!“

Ihre Fans reagieren verständnisvoll auf die angekündigte Auszeit und wünschen der Moderatorin gute Erholung. Trotzdem freuen sie sich auch darauf, wenn Laura Wontorra wieder vor der Kamera steht.