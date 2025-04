Laura Wontorra macht es offiziell – sie lässt sich nicht unterkriegen

Laura Wontorra (36) hat sich einen festen Platz in der deutschen Medienlandschaft erarbeitet. Ob als Fußballmoderatorin bei DAZN, oder auch schon als „DSDS“-Moderatorin blieb sie vielen Zuschauern in Erinnerung.

In der Vergangenheit erreichten die 36-Jährige aber nicht nur positive Reaktionen. Besonders ein Satz brachte ihr viel Gegenwind ein: „Der Bundesliga würde ein bisschen mehr Hollywood guttun.“ Dafür hagelte es einen regelrechten Shitstorm.

Nun bewies Laura Wontorra einmal mehr, dass sie über der Kritik steht. Sie konnte sich über ein berufliches Highlight freuen.

Laura Wontorra bleibt DAZN treu

„Es ist auf jeden Fall eine wunderbare Wertschätzung meiner Arbeit“, sagte Laura Wontorra, die in einem Gespräch mit der „Sport Bild“ positiv auf ihre kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung beim privaten Sport-Streaminganbieter DAZN zurückblickt.

Bis zum Sommer 2027 wird die 36-Jährige weiterhin am Spielfeldrand bei der Bundesliga- und Champions League-Berichterstattung stehen. Mit ihrer unkonventionellen und frischen Art in der Sportberichterstattung hat sich Laura Wontorra einen festen Platz in der Branche erarbeitet.

Die Moderatorin lässt sich nicht verbiegen

Dabei bleibt sie stets ihrer Meinung treu und lässt sich nicht von Kritik einschüchtern. „Ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent hinter meiner Aussage, dass der Bundesliga ein bisschen mehr Hollywood guttun würde“, erklärte die Tochter von Jörg Wontorra im Interview.

Schon bald können ihre Fans sie wieder live am TV-Bildschirm verfolgen. Denn wer regelmäßig RTL und DAZN schaut, weiß: An der schlagfertigen Moderatorin führt einfach kein Weg vorbei. Ab der nächsten Saison kann sich Laura Wontorra über ein ganz besonderes Highlight freuen. Sie wird die neue Bundesliga-Konferenz am Samstag auf DAZN moderieren.