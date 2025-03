Laura Wontorra: Nackte Tatsache – „Das trauen sich nicht viele Frauen“

DAS ist 100% Laura Wontorra (36). Die Moderatorin, die sonst die TV-Welt unsicher macht, weiß, wie man sich gekonnt in Szene setzt. Ob bei RTL, DAZN oder auf Instagram – sie ist immer perfekt gestylt. Doch jetzt wendet sich Laura mit einer wichtigen Message an ihre Fans.

In ihrem neuesten Video lächelt Laura ohne einen Hauch von Make-up in die Kamera. Kein Puder, keine Wimperntusche – einfach nur sie selbst. Dann zählt sie bis drei und zeigt, wie sie mit Make-up aussieht. Der Unterschied? Enorm!

Laura Wontorra mit wichtiger Botschaft

„Verrückt, oder?“, schreibt sie augenzwinkernd. Mit ihrem Post hebt sie die Arbeit ihrer Make-up-Stylistin hervor. „Make-up ist ja genau dafür da: kleine Makel kaschieren, Vorzüge betonen und manchmal einfach mit Looks spielen. Kein Mensch sieht ungeschminkt genauso aus wie mit perfekt gesetzten Highlights und Konturen. Und das ist auch völlig okay!“

Laura weiter: „Es geht nicht darum, sich zu ‘verstecken’, sondern sich je nach Anlass oder Laune anders zu präsentieren. Mal natürlich, mal glamourös – und beides ist genauso echt.“ Diese ehrliche Botschaft begeistert die Fans. „Super Post! Das trauen sich nicht viele Frauen“, schreibt ein User. „Man verliebt sich in den Menschen, nicht in die Schminke.“ Ein anderer Fan lobt: „Einfach der Hammer, so natürlich!“

Viele sind verblüfft von der Verwandlung. „Wahnsinn – nicht erkannt, ohne Schminke. Bei dir sind das wie zwei verschiedene Menschen“, staunt ein Kommentar.

Ein anderer Follower sieht in der Schminke einen weiteren Vorteil: „Mega. Ungeschminkt würde man dich nicht erkennen. Ein kleines Stück Freiheit.“