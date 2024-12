„Deutschland grillt den Henssler“: Stargast geht Wontorra an: „Kapierst du das nicht?“

Bei „Deutschland grillt den Henssler“ geht es am Sonntagabend (1. Dezember) wieder heiß her. Die Gefühle hinter dem Herd kochen über, was auch Moderatorin Laura Wontorra zu spüren bekommt.

Einer der Promi-Gäste geht die 35-Jährige an, was die aber gewohnt schlagfertig kontert.

„Deutschland grillt den Henssler“: Sie sind in Folge vier dabei

Neben unter anderem Frauke Ludowig, Stefan Mross und Uwe Ochsenknecht ist auch Paul Panzer in der vierten Folge von „Deutschland grillt den Henssler“ mit von der Partie. Gemeinsam mit Koch Heiko Hörnecke tritt er für Nordrhein-Westfalen gegen Steffen Henssler an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein leichtes Unterfangen, vor allem auch aufgrund der begrenzten Zeit. Dass da schnell Stress in der Küche aufkommt, ist eigentlich klar. Da können auch vermeintlich Kleinigkeiten das Fass zum Überlaufen bringen.

Laura Wontorra: Plötzlich verliert Paul Panzer die Fassung

Und das tun sie am Sonntagabend auch. Wie aus einem Clip hervorgeht, den Vox vorab bei Instagram teilte, verliert Paul Panzer kurzzeitig die Fassung. Als er mehrere kleine Äpfel schält, jammert er: „Die Äpfel haben nicht das richtige Format.“ Sein Problem: die Größe! Er müsse doppelt so viel schälen wie sonst.

++ Laura Wontorra verkündet es – „21 Tage“ ++

Moderatorin Laura Wontorra kann das Ärgernis des Comedians nicht so ganz verstehen und erklärt: „Oh, ne. Jetzt liegt es an den Äpfeln.“ Irgendwas sei falsch gelaufen, findet Panzer daraufhin, worauf Wontorra sagt, dass sie kleine Äpfel süß fände. Eine Aussage, bei der ihr Gegenüber kurz die Fassung verliert.

„Ja, aber ich muss sie doppelt so oft schälen. Kapierst du das nicht?“, geht Panzer sie an. Eine Attacke, die die Moderatorin gelassen nimmt. Sie schmunzelt und stellt klar, dass er Äpfel für 21 Portionen schälen muss. Ob Paul Panzer dies gelingt oder ob er an den in seinen Augen viel zu kleinen Äpfeln scheitert? Das erfährst du ab 20.15 Uhr bei Vox oder jederzeit bei RTL+.