Laura Wontorra verkündet es – „21 Tage“

Damit dürfte sie nicht nur die Journalisten am Roten Teppich überrascht haben, sondern auch viele Fans. Bei einem Event vor Kurzem machte Moderatorin Laura Wontorra eine Ankündigung, die es in sich hat.

Sie sprach über Weihnachten und Silvester und enthüllte, wie sie die Feiertage und den Jahreswechsel verbringen wird. Und so viel vorneweg: Es ist weit weg von dem, was die meisten erwarten würden.

Laura Wontorra zieht es demnächst weit weg

Schick in Schale geschmissen und mit den Liebsten am Festtagstisch? So wird Weihnachten für Laura Wontorra in diesem Jahr nicht aussehen. Stattdessen wird die Moderatorin weit weg von zu Hause in eisiger Kälte und ganz alleine feiern. Und das nicht nur Weihnachten, sondern auch Silvester. Das verriet sie bei einer Veranstaltung in Berlin gegenüber dem „Gala“-Magazin.

„Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin“, verkündete sie und enthüllte ihren Plan. Für Laura Wontorra geht es in die Antarktis. Und das ohne jegliche Begleitung…

„Ein bisschen Me-Time“

Am Südpol wird sie vermutlich nur umgeben von jeder Menge Eis, Pinguinen und Robben das Jahr ausklingen lassen. „Ein bisschen Me-Time“, wie sie erklärt. Nach einem ereignisreichen Jahr offenbar genau das, was Laura Wontorra braucht, um die letzten Monate Revue passieren zu lassen.

Genug Zeit dafür bleibt auf jeden Fall. „Da bin ich, glaube ich, 21 Tage in der Antarktis auf dem Wasser unterwegs“, sagte sie dem „Gala“-Magazin. Drei Wochen, um nicht nur zurückzublicken, sondern auch um zu genießen. Denn mit dem Trip in die Antarktis erfüllt sich die Moderatorin einen Lebenstraum.

Dass dieser Laura Wontorra genau über Weihnachten und Silvester weit weg zieht und das ganz alleine, dürften viele nicht erwartet haben. Immerhin ist sie ein absoluter Familienmensch und hat ein enges Verhältnis zu ihrem Vater Jörg und Bruder Marcel. Mit denen verbringt sie häufig das Fest der Liebe und Silvester – in diesem Jahr allerdings nicht. Da muss die Familie ohne sie feiern.