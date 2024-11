Laura Wontorra: Nach „Deutschland grillt den Henssler“ erreicht sie die Nachricht

Am Sonntagabend (24. November) wurde bei Vox mal wieder um die Wette gekocht. In der Sendung „Deutschland grillt den Henssler“ stellt sich Steffen Henssler in jeder Folge insgesamt vier Teams. Diese bestehen jeweils aus Traditionsköchen und Promipaten aller 16 Bundesländer. Moderiert wird das Ganze von keiner Geringeren als Laura Wontorra. Doch kann die neue Koch-Show überzeugen?

Laura Wontorra erreicht die Nachricht

Kaum ein Sendeplatz ist so umstritten wie der am Sonntagabend. Kein Wunder also, dass die Sender in die Trickkiste greifen, um so viele Zuschauer wie möglich zu gewinnen. Nachdem das „Sommer-Special“ von „Grill den Henssler“ so gut ankam, schiebt Vox direkt ein Format mit Steffen Henssler und Laura Wontorra hinterher.

Bei „Deutschland grillt den Henssler“ tritt der TV-Koch pro Episode gegen vier Teams an, die jeweils ein Bundesland repräsentieren. Die Aufgabe besteht dann darin, ein landestypisches Gericht zu zaubern. Wie das bei den Zuschauern ankam, berichtet das Branchenmagazin DWDL kurz nach der Ausstrahlung.

Das sind die Teams des Abends:

Berlin: Julian F.M. Stoeckel mit Köchin Gina Kahl-Reißner

Sachsen: Inka Bause mit Köchin Luisa Herrmann

Rheinland-Pfalz: Guildo Horn mit Koch Frank Brunswig

Hessen: Jochen Schropp mit Köchin Katrin Neugebauer

Abwärtstrend für Laura Wontorra und Steffen Henssler

An diesem Sonntagabend erreichte „Deutschland grillt den Henssler“ einen neuen Tiefpunkt in Sachen Quoten. Nur 1,12 Millionen Menschen schalteten zur Kochchallenge bei Vox ein. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es somit nur 4,8 Prozent Marktanteil – ein Wert, mit dem man beim Sender alles andere als zufrieden sein dürfte.

Vox zeigt „Deutschland grillt den Henssler“ aktuell immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.