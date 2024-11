„Deutschland grillt den Henssler“ (VOX): Direkt zu Anfang der Show passiert es

Seit 2013 begeistert die Kochshow „Grill den Henssler“ mit Duellen zwischen Fernsehkoch Steffen Henssler und prominenten Herausforderern. Jetzt geht es mit „Deutschland grillt den Henssler“ eine Stufe weiter.

In der ersten Ausgabe von „Deutschland grillt den Henssler“ treten die Bundesländer Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und das Saarland gegen Steffen Henssler an. Die teilnehmenden Promis sind Ailton, Felix Kroos und Das Bo, die jeweils einen Profi-Koch an die Seite gestellt bekommen. Lediglich Christian Rach tritt alleine an und kämpft für das Saarland. Doch gleich zu Beginn geht es erst einmal nur um eines: Den Star der Sendung selbst.

„Deutschland grillt den Henssler“: Eigenwerbung in den ersten Minuten

Kaum hat „Deutschland grillt den Henssler“ begonnen, richtet Moderatorin Laura Wontorra eine Frage an den Fernsehkoch. Sie will wissen, ob der 52-Jährige sich auf die anstehenden Duelle mit einem Buch von anderen Starköchen, wie zum Beispiel Johann Lafer, vorbereitet hat. Doch seine Antwort ist typisch für den selbstbewussten Hamburger: „Ne, mit meinem eigenen“, sagt er lachend.

Damit nicht genug: Henssler nutzt den Moment, um ausführlich Werbung für sein neuestes Buch zu machen. Dass „Deutschland grillt den Henssler“ nicht nur eine Kochshow ist, sondern auch eine Bühne für Eigenwerbung, ist kein Geheimnis. Der Fernsehkoch hat es im Laufe der Jahre verstanden, das Format geschickt für seine Marke zu nutzen. Während die Promis und ihre Köche um Punkte für ihr Bundesland kämpfen, bleibt der wahre Star der Sendung Henssler selbst.

Mehr News:

Trotz neuer Konkurrenz und Herausforderungen bleibt die Show eine Plattform, die dem Star-Koch immer wieder Raum für Selbstdarstellung bietet. Dennoch erfreuen sich seine Shows großer Beleibtheit. Insgesamt gibt es vom „Grill den Henssler“-Spin-off vier Ausgaben.