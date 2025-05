„Let’s Dance“: Joachim Llambi knallhart – „Schluss mit lustig!“

Der Tanzmarathon bei „Let’s Dance“ geht in die entscheidende Phase. Woche für Woche stellen sich Prominente auf dem RTL-Parkett neuen Herausforderungen – mit dem Ziel, den Titel „Dancing Star 2025“ zu holen. Doch je näher das Finale rückt, desto härter wird der Konkurrenzkampf. Die Choreografien werden komplexer, der Erwartungsdruck steigt. Und nicht nur bei den Promis, sondern auch bei der Jury ist das spürbar.

In der zehnten Folge am Freitagabend (9. Mai) zeigt sich Chefjuror Joachim Llambi so deutlich wie selten. Nach dem ersten Tanz des Abends macht er eine knallharte Ansage!

„Let’s Dance“: Chefjuror Llambi haut auf den Tisch

Den Auftakt bei „Let’s Dance“ machte Profischwimmer Taliso Engel, der gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel einen Charleston aufs Parkett bringt. Während des Trainings hatte er bereits sichtbar mit der Schrittfolge zu kämpfen und auch in der Live-Show reicht es für Llambi nicht: „Die Qualität war nicht so da, wie sie mir versprochen wurde.“ Doch es bleibt nicht bei individueller Kritik.

Llambi nutzt die Gelegenheit für eine generelle Mahnung: „Für alle Paare gilt: Es sind jetzt die schwierigsten Shows. Gar nicht mal so vom tänzerischen, sondern vielmehr vom psychischen, weil der Druck im Moment so groß ist. Es kann jeden treffen. Und wenn man einen Tanz nicht richtig abliefert, dann ist hier Schluss mit lustig!“

„Let’s Dance“: Llambi appelliert an Promis

Mit Nachdruck fordert er von den Promis vollen Fokus: „Also ich kann nur an alle appellieren: 100 Prozent Konzentration, voll abliefern, weil sonst wird’s echt schwierig – das gilt für alle fünf Paare!“

Auch Motsi Mabuse und Jorge González äußern Kritik an Talisos Charleston, zeigen sich aber etwas versöhnlicher und loben seinen Einsatz. Bei der Punktevergabe gibt es von Motsi und Jorge jeweils acht Punkte, von Llambi trotz der deutlichen Worte immerhin sechs. Macht insgesamt 22 Punkte für das Tanzduo.

Ob die übrigen Kandidaten Llambis Warnung ernst nehmen und am kommenden Freitag bei RTL eine Schippe drauflegen? Die heiße Phase hat begonnen und Fehler verzeiht das Publikum (und vor allem die Jury) jetzt kaum noch.