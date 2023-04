„Let’s Dance“: Magic Moment bei Philipp – aber Fans achten nur DARAUF

Es wird emotional bei „Let’s Dance“ am Freitagabend (28. April). Diesmal geht es um „Magic Moments“. Also Momente, die das Leben der Teilnehmenden langfristig beeinträchtigt haben. Den Anfang macht der ehemalige Turn-Star Philipp Boy.

Vor jedem Auftritt sprechen die Stars über ihren großen Moment. Schon hier heißt es Nerven bewahren, denn was Philipp erzählt, bringt nicht nur die Jury an ihre emotionale Grenze, sondern auch die „Let’s Dance„-Zuschauer, die das Geschehen auf Twitter kommentieren. Als es dann aber um die Tanzperformance geht, können viele nur noch auf eine Sache achten und die hat mit der eigentlichen Geschichte so gar nichts zu tun.

„Let’s Dance“: Philipp arbeitet Sturz nochmal auf

Es war der dramatischste Moment in seiner Karriere, den Philipp Boy am Freitagabend nochmal durchlebt. Im Dezember 2012 beendete der Turner seine Karriere. Damals sagte er: „In meinem Kopf ist etwas hängen geblieben.“ Gemeint war der Sturz ein Jahr zuvor in Stuttgart. Hier verpasste er knapp die Reckstange und knallte hart auf die Matte.

Es war der Moment, der sein Leben für immer veränderte. Heute kann er stolz sagen: „Ich habe ganz bewusst aufgehört, weil mich dieser Sturz verändert hat.“ Und noch etwas passierte damals. Ein Lichtblick – Boy wurde zum ersten Mal Vater.

Fans sind von Outfitwahl irritiert

All die Emotionen, die er damals schon fühlte, zeigt er jetzt tänzerisch an der Seite von Tanzpartnerin Patricija und sorgt damit für ganz große Emotionen. Nur eine Sache scheint einige Zuschauer von dem Auftritt abzulenken – Philipps Kostüm.

Mit hellbraunem Langarmshirt und passender sandfarbener Hose, erinnert der ehemalige Profisportler einige an ein fleischiges Lebensmittel. „Die Outfits sehen aus wie ’ne Leberwurst-Hülle“, oder „Also dieser fleischfarbene Onesie gefällt mir aber überhaupt nicht. Ganz und gar nicht“, heißt es auf Twitter.

Mehr News:

Kostüm hin oder her, Motsi Mabuse ist so begeistert von dem Auftritt, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre Tränen zurückzuhalten. Und auch in der Wertung sieht es gut für die beiden aus. Satte 28 Punkte gibt’s für die beiden.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.