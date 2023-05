„Let’s Dance“-Star kann es endlich verkünden – „Das nächste Kapitel“

Aus und vorbei: Die diesjährige Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ nahm am Freitag (26. Mai) mit der Promi-Challenge ihr Ende. Woche für Woche haben die Promis und Profis alles gegeben und unfassbare Darbietungen auf das Parkett in Köln-Ossendorf gezaubert. Doch nun ist eine kleine Verschnaufpause angesagt.

Dabei liegt die Betonung auf „klein“. Denn bereits im November diesen Jahres geht „Let’s Dance“ auf große Deutschland-Tour. Für die Beteiligten ist es also höchste Zeit, ihre privaten Angelegenheiten zu klären. Ganz vorne mit dabei ist Profitänzerin Christina Luft, die wunderbare Neuigkeiten für ihre Fans parat hat.

„Let’s Dance“-Star hat Pech in der Show, aber Glück in der Liebe

Bei „Let’s Dance“ lief es diese Staffel leider nicht ganz so rund für die Profitänzerin Christina Luft. Mit TV-Koch Ali Güngörmüs war bereits nach Show 7 Schluss. Doch wie heißt es so schön? Pech im Spiel, aber Glück in der Liebe.

Denn die 33-Jährige erreicht einen neuen Meilenstein in ihrer Beziehung mit DSDS-Star Luca Hänni. Die beiden haben sich 2020 im Rahmen der Tanzshow nicht nur kennen-, sondern auch lieben gelernt. Seitdem sind die beiden ein Paar und haben sich jetzt ein eigenes Haus gekauft, wie sie nun auf Instagram öffentlich machen.

Christina Luft erfüllt sich großen Traum

„Das nächste Kapitel. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist! Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes! Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten. Wir können kaum in Worte fassen, was das für uns bedeutet“, schreibt die Profitänzerin und veröffentlicht einen süßen Schnappschuss mit dem ehemaligen DSDS-Kandidaten Luca Hänni.

Zwar müssen sich die Fans der RTL-Show jetzt wieder ein gutes Jahr auf eine neue Staffel freuen, doch es gibt einen kleinen Trostpreis. Denn ab dem 7. Novemeber geht der „Let’s Dance“-Cast auf große Deutschland-Tour. Tickets gibt es dabei ab 69,90 Euro.