„Let’s Dance“: Traurige Absage! Profitänzer macht es offiziell „Brutal schwer“

Die Fans der beliebten Tanz-Show „Let’s Dance“ erreicht nun eine bittere Nachricht. Nach anfänglicher Zusage ist einer der Profitänzer doch nicht bei der großen Deutschland-Tour dabei. Dies gab er nun höchstpersönlich über Instagram bekannt. Seine Follower sind enttäuscht.

In der diesjährigen Staffel von „Let‘ Dance“ tanzte Profitänzer Christian Polanc gemeinsam mit Ex-Bachelorette Sharon Battiste. Letztendlich reichte es zwar nur für den sechsten Platz, doch die Fans freuten sich darauf das Tanzpaar auf der Tour zu sehen. Doch dazu wird es nicht kommen, wie der 44-Jährige nun bestätigt.

„Let’s Dance“-Star verkündet Tour-Aus

Nachdem der letzte Tanz präsentiert und das letzte Jury-Urteil gefällt wurde, geht es relativ zeitnah auf große „Let’s Dance“ Live-Tour. Mit dabei sind ausgewählte Paare der Staffel 2023, sowie die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarowski und die Fachjury.

Eigentlich hatte auf Christian Polanc zugesichert, dass auch er mit dabei sei. Doch nun folgt das traurige Aus. Dieses begründet der Ingolstädter wie folgt: „Ich habe gesagt, ich wäre bei der Tour dabei, wenn ich eine Partnerin hätte, das wäre die einzige Voraussetzung gewesen. Aber das hat leider so nicht geklappt.“

Christian Polanc bedauert endgültiges Aus

Weiter sagt er in dem Video: „Es ist für mich auch brutal schwer das in meinen restlichen Terminkalender unterzubringen. Vielleicht soll es einfach nicht sein mit der Tour. Wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft nochmal eine Chance, aber in diesem Jahr erstmal nicht.“

Seine Fans respektieren seine Entscheidung. Doch natürlich macht sich hier und da auch etwas Enttäuschung breit. So schreibt eine Followerin des Profitänzers beispielsweise: „Schade, dass du bei der Tour nicht dabei bist, aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn man so viele andere Projekte hat.“

Neulich hagelte es schonmal Kritik von den Zuschauern. Es ging unter anderem um die Gruppenaufteilung in den Tanzduellen. Dass Knossi und Isabel gegen Ekaterina Leonova und Timon Krause antreten mussten, konnten die „Let's Dance"-Fans nicht fassen.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.