„Let’s Dance“: Nach trauriger Show-Nachricht – RTL-Mitarbeiterin schockiert

Es war ein Abend, den einige Fans so nicht hätten enden sehen wollen. Im Viertelfinale bei „Let’s Dance“ wurde Knossi (Jens Knossalla) zusammen mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson von den Zuschauern rausgewählt. Musste sich zuvor noch ein böses Urteil von Joachim Llambi anhören. „Das war doch kein Viertelfinaltanz.“

Nach der „Let’s Dance“-Folge war die Stimmung bei einigen Fans betrübt, auch wenn sie Knossis Abgang tänzerisch nachvollziehen können. Und selbst bei RTL-Mitarbeiterin Janique Johnson saß der Schock tief.

„Let’s Dance“: RTL-Mitarbeiterin schockiert über Rauswurf

Die 32-Jährige moderierte im Anschluss der Tanzsendung Backstage weiter und checkte die Lage auf der Bühne. In einem Instagram-Video sieht man, wie wenig sie mit Knossis Wahl gerechnet hatte:

„Das war Show 10 bei Let’s Dance und vier Paare sind weiter und können sich über den Einzug ins Halbfinale freuen. Und gleichzeitig muss ich ehrlich zugeben, bin ich gerade echt geschockt und sehr traurig darüber, dass Knossi leider raus ist.“ Betrübt sind auch Knossis Fans. „Wirklich schade, ich habe mich jeden Freitag total auf die beiden gefreut. Aber fairerweise muss man tatsächlich sagen, waren die meisten einfach viel besser“, schreibt jemand. Oder: „Oh nein… der einzige, der sich soviel Mühe gegeben hat.“

Und Knossi selbst? Der schien nach „Let’s Dance“ zumindest sein Lächeln zurückgefunden zu haben. Saß noch in gemeinsamer Runde mit seinen Liebsten und drückt jetzt ganz fest für seine ehemalige Konkurrentin Anna Ermakova die Daumen. In seiner Instagramstory richtet er seine Worte direkt an Anna. „Sie ist es. Sie ist es einfach. Anna, du gibst alles, ja?! Komm Anna, wir bringen dich durch.“

Am kommenden Freitag steht bei „Let’s Dance“ das Halbfinale an. Dabei sind noch Anna Ermakova mit Tanzpartner Valentin Lusin und Timon Krause mit Ekaterina Leonova.