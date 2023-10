Lena Meyer-Landrut: Endlich darf es jeder wissen – „Bin richtig aufgeregt“

Seit ihrer Teilnahme am „Eurovision Song Contest“ ist ihr Name wirklich jedem ein Begriff. Lena Meyer-Landrut verhalf Deutschland mit ihrem Hit „Satellit“ zum Sieg. Seitdem geht es für Lena karrieremäßig steil bergauf. Mit ihrer Teilnahme an der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und als Jurorin der Prosieben-Show „The Voice Kids“ war die Sängerin auf den Fernsehbildschirmen dauerpräsent.

Mittlerweile ist aus der schüchternen „ESC“-Teilnehmerin eine selbstbewusste junge Frau geworden. Auch musikalisch hat sich die 32-Jährige weiterentwickelt, ihre Songs ähneln den Charthits ihrer amerikanischen Kollegen. Lediglich ihre unverwechselbare Stimmfarbe ist gleich geblieben. Nun sorgte der neueste Song der Sängerin für Schnappatmung bei den Fans.

Lena Meyer-Landrut kann es nicht länger geheim halten

Lasziv rekelt sie sich vor der Kamera, das Licht ist rot eingefärbt. Lena Meyer-Landrut weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich ziehen kann. Am Dienstag (31. Oktober) wird ihr neustes Musikvideo zum Song „Straightjacket“ veröffentlicht, die Sängerin rührt bereits seit Tagen eifrig die Werbetrommel. Zuletzt teilte die „The Voice Kids“-Jurorin Einblicke von hinter den Kulissen des Videodrehs, die Spannung der Fans stieg ins Unermessliche.

Mit den neuesten drei Schnappschüssen aus dem Video, die Lena nun auf ihrem Instagram-Profil postete, hätten die Fans sicherlich nicht gerechnet. Kurz vor der Veröffentlichung des Musikvideos um 16 Uhr, teilt die Sängerin die stimmungsvollen Aufnahmen und bereitet ihre Fans so auf das neue Video vor. Mit den Worten: „Some more frames til release“ (Zu Deutsch: Noch ein paar Rahmen bis zur Veröffentlichung) kommentiert Lena die Fotos, auf denen sie auf dem Boden liegend posiert.

Die Fans der Sängerin können die Veröffentlichung des neuen Musikvideos kaum abwarten und freuen sich über die Fotoausschnitte. Ein Follower kommentiert den Beitrag von Lena mit den Worten: „Ich liebe das Konzept dieses Musikvideos, es zeigt uns einfach, wie man in jedem Look gut aussehen kann.“ Ein weiterer Fan schreibt voller Vorfreude: „Bin richtig aufgeregt auf das Video!“ Die Fans der Sängerin mussten schließlich lange genug auf ein neues Musikvideo ihres Idols warten.

Die Minuten bis zur Veröffentlichung des Musikvideos sind gezählt. Wer Lena Meyer-Landrut live auf der Bühne erleben möchte, hat auf der kommenden Tour der Sängerin die Chance dazu. Das erste Konzert der Tour „LENA“ findet am 01. Juni 2024 in Leipzig statt.