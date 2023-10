Beatrice Egli: DARUM ist sie so ausgepowert!

2013 gewann sie die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Viele Sieger der RTL-Castingshow sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, aber nicht Beatrice Egli. Die Schweizerin hat sich zu einem der beliebtesten deutschsprachigen Schlagerstars gemausert.

Im DSDS-Finale sang sie Songs ihrer großen Idole Vicky Leandros und Helene Fischer. Heute erobert die fröhliche Blondine mit Titeln wie „Das wissen nur wir“ oder „Verliebe dich nicht ohne mich“ mühelos die Hitlisten und macht ihren Vorbildern Konkurrenz.

Beatrice Egli – Ihr Erfolg hat gute Gründe

Inzwischen ist sie die kommerziell erfolgreichste Sängerin der Schweiz und auch als Moderatorin sehr beliebt. Kein Wunder, denn die Powerfrau investiert viel Energie, Kreativität und Liebe in ihre Auftritte. Viele Kollegen aus der Branche schwärmen von Beatrice Eglis Professionalität und warmherzigen Art.

Das Leben im Rampenlicht verlangt dem Schlagerstar eine Menge ab. Fit hält sich die Metzgerstochter, die vor ihrer turbulenten Gesangskarriere eine Schauspielausbildung in Hamburg abgeschlossen hat, mit Wandern, Schwimmen und vor allem mit Yoga.

Beatrice Egli – müssen sich die Fans jetzt Sorgen machen?

In ihrer aktuellen Instagram-Story vom 30. Oktober 2023 wirkt der Schlagerstar allerdings extrem müde und erschöpft. Aber dafür gibt es einen guten Grund: Sie hat gerade die Generalprobe für ihre aktuelle Tournee hinter sich gebracht. Sichtlich ausgepowert, aber auch glücklich bedankt sie sich auf Instagram bei ihrem Team und bei ihren Fans für den unvergleichlichen Abend. „Puh, das war eine intensive Generalprobe“, pustet die Sängerin durch.

Allerdings gibt sie zu: „Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Oder ich. Wir alle natürlich“ Das Ganze war eine exklusive Pre-Show in Karlsruhe. Der offizielle Startschuss für die „Volles Risiko“-Tour fällt am Samstag (4. November) in Stuttgart, und die Vorfreude bei der 35-Jährigen ist riesig.

Für alle Fans, die es nicht zu den Konzerten schaffen, gibt es ein dickes Trostpflaster: Am Samstag, den 11. November 2023 um 20.15 Uhr läuft die neueste Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ in der ARD.