Beatrice Egli hat Neuigkeiten für ihre Fans – und die flippen völlig aus: „Mein Herz“

Beatrice Egli hat es geschafft: Die heute 35-Jährige gewann 2013 die zehnte Staffel von DSDS und ist – im Gegensatz zu vielen anderen Gewinnern der Show – immer noch dick im Business unterwegs. Für ihre zahlreichen Fans hatte sie jetzt eine ganz besondere Nachricht – und die brachte ihre Anhänger förmlich zum Ausflippen!

Beatrice Egli geht auf große Tour – und hat eine Überraschung parat

Dass Beatrice Egli eine gefragte Frau ist, ist offensichtlich. Seit 2022 hat die quirlige Blondine sogar eine eigene Show („Die Beatrice-Egli-Show“) im SWR und MDR. Dazu kommen zahlreiche weitere Fernsehauftritte wie zum Beispiel bei der Jauch-Schöneberger-Gottschalk-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Auch bei „Sing meinen Song“ war sie bereits zu sehen.

Auch als Influencerin hat sich die Musikerin einen Namen gemacht. Insgesamt rund 515.000 Menschen folgen ihrem Instagram-Profil. Und ihren Followern hatte sie jetzt etwas zu verkünden.

Denn: Egli geht ab dem 4. November 2023 auf große Tournee. Zahlreiche Shows, wie zum Beispiel in Stuttgart, Berlin und Hannover, sind bereits ausverkauft. Die Lust, die Schweizerin live zu sehen, ist bei den Fans also groß – so groß, dass sie jetzt auf ihrem Instagram-Account Zusatzshows angekündigt hat!

Beatrice Egli: HIER spielt sie zusätzlich

„Neue Zusatzshows. Weil ihr einfach das treuste, tollste, beste und coolste Publikum seid und alle zur ‚Volles Risiko‘-Tour 2023/2024 kommt, haben wir zwei weitere Zusatztermine für euch“, verkündete Egli stolz. Am 11. April 2024 wird sie eine zusätzliche Show in Lüneburg geben. Am 19. April 2024 spielt sie ein Zusatzkonzert in Wetzlar.

Und ihre Fans kennen angesichts dieser Nachricht kein Halten mehr. „Und weil du die treuste, beste und coolste Sängerin bist, tun wir das gern, mein Herz“, „Mega, ich freue mich so sehr auf diese Tour“ und „Wow, wie geil“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, über diese netten Worte ihrer Fans wird sich Beatrice Egli mit Sicherheit freuen.