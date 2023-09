Beatrice Egli ganz offen: „Ich habe lange überlegt“

Am 30. Juni hat Beatrice Egli ihr neues Album „Balance“ rausgebracht. Dabei verzaubert die Schlagersängerin ihre Fans mit zahlreichen neuen Hits und auch einem Duett („Das wissen nur wir“) mit Schlager-Ikone Florian Silbereisen.

Beatrice Egli, die unter anderem als Co-Moderatorin von Florian Silbereisen unterwegs war, spricht nun ganz offen über ihr neues Album und gibt den Fans exklusive Einblicke in die Produktion des Albumcovers von „Balance“.

Beatrice Egli spricht ganz offen

Schon seit einigen Monaten können die Fans von Beatrice Egli die Songs von ihrem Schlagerstar und das Duett mit Florian Silbereisen rauf und runter hören. Auf ihrem Youtube-Kanal gibt’s für die Anhänger jetzt noch einen tieferen Einblick in die Entstehung des Albums „Balance“.

+++ Beatrice Egli mit ernsten Worten – „Es ging um mein Leben“ +++

In einem „Making of“ zum Albumcover-Shooting sieht man die Schlagersängerin in zahlreichen Outfits vor der Kamera. Und dann gibt sie auch noch exklusive Einblicke. Beatrice Egli verrät ihren Fans: „Das Besondere am neuen Album ist, dass es mit ganz vielen neuen Produzenten entstanden ist.“ Es seien nicht nur Produzenten aus dem Schlager-Genre beteiligt gewesen. Viele Personen hätten ihre Ideen eingebracht.

Und dann gibt’s die Auflösung für eine Frage, die sich natürlich jeder Egli-Fan stellt: Warum heißt das Album eigentlich „Balance“? Die DSDS-Gewinnerin von 2013 beginnt: „Ich habe lange überlegt: Wie soll dieses Album heißen?“

Das könnte dich auch interessieren:

„Kraft bedeutet, dass du einen Gegenpol brauchst“

Dann erzählt sie: „Es hat gestartet mit ‚Volles Risiko‘, dann ging’s zum Neuanfang. Ich habe gemerkt, dass der Mut und all das, was ich verändert habe, sehr viel Kraft gekostet hat. Und Kraft bedeutet aber auch, dass du einen Gegenpol brauchst. Immer wieder die Ruhe, um auch zu Kraft zu kommen. Das Leben ist ein ständiges Balancieren von Kräften.“

Am 04. November startet Beatrice Egli mit ihrer „Volles Risiko Tour“. Ob Florian Silbereisen dort auch an ihrer Seite ist, ist noch nicht bekannt.