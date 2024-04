Schlagerstar Beatrice Egli macht es offiziell – jetzt zieht sie einen Schlussstrich

Sängerin Beatrice Egli ist seit ihrem Sieg in der RTL-Castingshow „DSDS“ nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken. Mit ihrer geplanten Tour „Volles Risiko“ möchte sie noch dieses Jahr die Musikbühnen zum Beben bringen. Doch droht jetzt das Aus?

Beatrice Egli: Zwischen Druck und Erfolg

Im Jahr 2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ und eroberte danach die Schlagerwelt im Sturm. Mittlerweile gehört die 35-Jährige zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen in der Branche.

Karrieretechnisch könnte es also für den Schlagerstar nicht besser laufen. Neben einem neuen Album ist Beatrice Egli mit ihrer baldigen Tour und neuen Folgen ihres Podcasts „Egli Extrem“ ganz schön ausgelastet. Zieht sie jetzt den Schlussstrich?

Beatrice Egli: „Werde mich zurückziehen“

TV-Auftritte, Shows und noch mehr Verpflichtungen – das erfolgreiche Musikerleben verlangt Schlagersängerin Beatrice Egli einiges ab. So viel, dass jetzt alles vor dem Aus steht?

In einem Interview kündigte die Schweizerin nun an, Ende des Jahres kürzerzutreten: „Ich bringe mich durch meine extremen beruflichen Aktivitäten selbst oft aus der Balance“. Dabei ist Balance das Kernthema ihres neuen Albums – ein Thema, was die Sängerin auch persönlich beschäftigt?

Beatrice Egli will zurück in die Heimat

Dem Schweizer Blatt „Glückspost“ schilderte sie konkret: „Ich werde mich Ende des Jahres zurückziehen.“ Wie genau ihr Rücktritt aus der Öffentlichkeit oder Musikbranche aussehen wird, verriet der Schlagerstar dabei noch nicht.

Beatrice Egli wünscht sich nach dem zwar erfolgreichen, jedoch anstrengenden Jahr eine Rückführung zur inneren Balance. Dafür hilft ihr die Ruhe, die sie in ihrer vertrauten Umgebung und Heimat findet: „Da kann ich die sein, die ich bin, weil ich da von bedingungsloser Liebe umgeben bin“, so der Schlagerstar. Bis zu ihrer Auszeit sind es noch einige Monate – hoffentlich findet die Sängerin bis dahin die Kraft, um mit Elan ihre Karriere weiterzuverfolgen.