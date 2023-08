Beatrice Egli mit ernsten Worten – „Es ging um mein Leben“

Seit Ende Juni ist Beatrice Eglis neues Album „Balance“ auf dem Markt. Die Sängerin, die 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann und vom Schlagermarkt seither nicht mehr wegzudenken ist, zeigt sich jetzt ganz emotional, wenn es um ihre neue Musik geht.

Schließlich ist es ein Neuanfang für die 35-Jährige, die sich dafür von ihrem alten Team getrennt hat und mit neuem Produzententeam und Plattenfirma ganz neue Wege geht. Wie schwer ihr das erst gefallen ist, verrät Beatrice Egli nun auf ihrem Youtube-Kanal.

Beatrice Egli wird emotional

Im Netz stellt sie sich diversen Fragen zu ihren Songs auf dem neuen Album. Ihre neue Reise mit komplett neuem Team hätte vor allem bedeutet, „alles loszulassen und hinter sich zu lassen. Was jetzt im Nachhinein leicht klingt. Aber der Weg dahin war ein Prozess, ein emotionaler Prozess“, so die gebürtige Schweizerin.

Es sei laut Beatrice tatsächlich wie kurz vor einem Sprung, wo man denke, man könne das nicht. „Und plötzlich springst du und fühlst dich frei. Diese Leichtigkeit habe ich jetzt in mein Album mit reingenommen.“

Einer der Songs auf dem Album „Balance“ heißt „Volles Risiko“. Und genau das ist Beatrice Egli mit der Entscheidung, sich von Altem zu trennen, auch gegangen. Der Song bedeutet ihr deshalb sehr viel, wie sie weiter verrät.

„Das war für mich ein sehr großer Schritt. Vertrautes loszulassen und vor allem auch Neues zu wagen. In einer Zeit, wo eigentlich alles sicher war. Jede Sicherheit loszulassen, hat sehr viel Mut gebraucht. Für Außenstehende ist es ein Song, in meinem Fall ging’s um mein Leben. Denn das, was ich mache, liebe ich über alles, es ist mir so wichtig, weil man so viel gibt und mir so viel Freude macht und mich erfüllt. Und irgendwie habe ich auch alles aufs Spiel gesetzt.“

Mit Erfolg! Schließlich landete die Schlagersängerin mit ihrem neuen Album in Deutschland und der Schweiz im Juli direkt auf Platz 1 der Albumcharts. In den kommenden Wochen ist die Schweizerin mit den neuen Songs im Gepäck erst mal auf Tour. Den Startschuss macht sie am 4. November in Stuttgart.