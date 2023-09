Sarah Connor: DAMIT muss sie jetzt klarkommen – „Hat mich zerlegt“

Sie ist ein deutscher Popstar, wie er im Buche steht: Sarah Connor. Die sympathische Sängerin feierte ihren Durchbruch mit dem Hit „Let’s Get Back to Bed -Boy!“ im Jahr 2001 und legte im Anschluss eine beeindruckende Karriere hin. Mittlerweile singt die 43-Jährige in deutscher Sprache und berührt Jung und Alt mit ihren poetischen Songtexten.

Karrieretechnisch hat Connor bereits einige große Meilensteine abhaken können. Nummer eins Hits, die Teilnahme an dem VOX-Format „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und die Tätigkeit als Jurorin bei ProSiebens „The Voice of Germany“ machten die berufliche Laufbahn der Sängerin komplett. Und auch privat hat Connor ihr Glück gefunden. Seit mittlerweile 13 Jahren ist sie mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen. Doch nun brachte ein Ereignis die Sängerin völlig aus dem Konzept.

Sarah Connor: Es ist vorbei

Dass Sarah Connor den Kontakt mit ihren Fans liebt, hat sie bereits mehrfach bewiesen. Auf der App Tiktok kursieren immer wieder Videos davon, wie sie Fans bei ihren Konzerten auf die Bühne holt und mit ihnen singt. Zuletzt tourte die „The Voice“-Jurorin mit ihrer „Summer Open Air ’23“-Tour durch ganz Deutschland und riss tausende Fans mit. Doch auch eine Konzerttournee findet irgendwann ein Ende und genau das macht Connor nun zu schaffen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Connor Eindrücke des letzten Konzertes dieser Tour mit ihren Fans. Nach vier Jahren ist die Tour, die auf Grund der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste, beendet. In einem der Videos sieht man die Sängerin vor Rührung weinen, während sie ihr Lied „Es wird gut“ performt. Dazu schreibt Connor: „Der Tour-Abschluss mit Euch war Monster! Aber bei ‚Es war gut‘ hat es mich in Heidenheim zerlegt!“ Die Tour scheint also ein voller Erfolg gewesen zu sein.

Und auch die Fans der Sängerin sind gerührt von den Eindrücken des offiziellen Tour-Abschlusses. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ach Sarah, mein Herz hat es seitdem auch komplett zerlegt und ich glaube ‚Es war gut‘ hat uns alle ziemlich zerlegt, da sind so einige Tränen gelaufen. Nichts fühlt sich mehr an wie vorher“ und ein weitere Fan schreibt: „Das war ein Abend und ein Song, der uns allen lange in Erinnerung bleiben wird.“ Auf ihre Fans kann sich die Sängerin definitiv verlassen.

Doch lange müssen die Fans von Sarah Connor nicht auf ihr Idol verzichten, denn am 1.12. beginnt die Weihnachtstour „Sarah Connor – Not So Silent Night“ mit der Sängerin. Mit den Worten „Mache jetzt bisschen mommy things und freue mich dann auf die Weihnachtskonzerte“ vertröstet Connor ihre Fans.