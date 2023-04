Lena Meyer-Landrut: Ist das etwa..? Fans erkennen IHN

Seit September bereits trägt Musikerin und „The Voice Kids“-Coach Lena Meyer-Landrut die Haare kurz. Eine nicht ganz freiwillige Entscheidung, wie die Sängerin auf ihrer Fan-Community „The Lenaverse“ erklärte. So sei der Bob die Folge einer Coronaerkrankung, die sie im vergangenen Jahr ereilt hatte.

„Habe wegen Long Covid zwischen März und August über 50 Prozent meiner Haare verloren“, schrieb Lena Meyer-Landrut da. Sicherlich eine schwere Zeit für die Frau, die bis dato die dunklen Haare zumeist lang getragen hatte.

Lena Meyer-Landrut: Neuer Style sorgt für Diskussionen

Doch Lena bewies auch, dass sie auch mit kurzen Haaren toll aussah, erntete für den Look etliche Komplimente von ihren Fans. Und die rissen auch bei den Bildern eines aktuellen Shootings nicht ab. Da zeigt sich Lena nämlich mal von einer ganz anderen Seite.

Auf einem der Bilder, die Lena nun auf ihrem Instagramaccount teilte, scheint sich die Sängerin nämlich Inspiration beim „King of Pop“ höchstpersönlich abgeholt zu haben. Die Haare bis auf zwei Strähnen streng nach hinten gekämmt, die Haut hell ausgeleuchtet, der Blick direkt in die Kamera, dazu eine Jeans von Chanel und eine Luxusuhr am Arm. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Michael Jackson ist schwer zu übersehen.

Das denkt sich wohl auch ein Fan, der in der Kommentarspalte bei Instagram schreibt: „Bin ich der einzige, der beim zweiten Bild zuerst Michael Jackson gesehen hat?“ Vermutlich nicht. So skandierte ein anderer Fan direkt den typischen Michael-Jackson-Ruf „Hiiie – hiiiie“ aus dem Megahit „Billie Jean“.

Und auch fernab der Michael-Jackson-Ähnlichkeit kommen die Bilder bei den Fans gut an. „Lena ist wunderschön“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Du kannst noch so viele Probleme haben. Beruflich oder privat. Aber ein Blick auf Lena und dir geht es wieder gut. Mit Lenas Ausstrahlung, Schönheit, Hingabe, Power, Vielseitigkeit für ihren Beruf, ist jedem geholfen.“ Das dürfte die einstige „The Voice“-Kollegin von Mark Forster doch gerne lesen.