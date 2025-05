Abor & Tynna kündigen „ESC 2025“-Überraschung an: Das Coolste hat noch niemand gesehen

Es ist der entscheidende Teil der Harry-Potter-Bücher. Nach seinem Tod vermachte Albus Dumbledore dem jungen Zauberschüler seinen ersten gefangenen Schnatz. Dieser enthielt eine Botschaft „I open at the close“ – Ich öffne mich zum Schluss. Es sollte Harrys Rettung sein. Die Rettung der gesamten Zaubererwelt. Und vielleicht ist die Überraschung, die unsere ESC-Stars „Abor & Tynna“ nun ganz nebenbei in den Instagram-Kommentaren ihres „ESC 2025“-Auftrittes versprechen, etwas Ähnliches – nicht die Rettung der Welt zwar, aber die Rettung der deutschen ESC-Historie.

Seit Lena Meyer-Landruts Triumph im Jahre 2010 hat kein deutscher Act mehr den Eurovision Song Contest gewinnen können. Die beste Platzierung der letzten 15 Jahre: Der vierte Platz von Michael Schulte im Jahr 2018.

Können „Abor & Tynna“ den ESC 2025 gewinnen?

Nun hat sich ESC-Erfolgsgarant Stefan Raab wieder eingemischt. Zusammen mit zahlreichen Experten fand er das Duo „Abor & Tynna“. Zwei österreichische Geschwister, die sich mit ihrem Song „Baller“ in die deutschen Geschichtsbücher schreiben wollen.

Und so schlecht sieht es gar nicht aus. Ausländische Fans auf Instagram feiern den Song. Sie feiern Sängerin Tünde Bornemisza, sie feiern den Auftritt der beiden beim Rehearsal. Dabei haben sie noch gar nicht alles gesehen, denn, so kündigt es das Duo an, und damit sind wir wieder bei Harry Potter – das Beste sollte schließlich immer zum Schluss kommen. Oder in diesem Fall: das Coolste.

„Leute Leute, ihr habt den coolsten Teil bisher nicht gesehen“

„Leute Leute, ihr habt den coolsten Teil bisher nicht gesehen“, schreiben „Abor & Tynna“ bei Instagram. Und die Fans steigen voll darauf ein. „Das sieht fantastisch aus! Und ich bekomme gerade Gewinner-Vibes“, heißt es beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Wir wollen es endlich sehen. Ich liebe euch. Ihr seid meine Favoriten.“ Oder auch: „Ich kann es kaum noch erwarten, den ganzen Auftritt zu sehen.“

Und so kann man aus deutscher Sicht nur hoffen, dass es am Ende wie bei Harry Potter läuft – und alles sich zum Besten wendet!