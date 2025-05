Daniela Katzenberger sorgt mit Schnappschuss für Aufruhr bei Fans – „Das ist eindeutig!“

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – die Ähnlichkeit zwischen Eltern und ihren Kindern ist oftmals unverkennbar. Auch wenn die Gemeinsamkeiten häufig nicht direkt auf den ersten Blick festzustellen sind, gibt es dennoch unverwechselbare Merkmale – häufig vor allem Gesichtszüge.

Davon kann auch TV-Star Daniela Katzenberger ein Liedchen singen. Ihre Tochter Sophia wurde 2015 geboren und wird 2025 bereits zehn Jahre alt. In diesen Jahren hat sich ihr Aussehen zwar massiv verändert – die Ähnlichkeit zu ihren Eltern Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ist dabei jedoch geblieben. Ein Instagram-Foto von Daniela Katzenberger sorgt nun für Furore!

Daniela Katzenberger teilt erschreckendes Foto

In den letzten Jahren wurde dabei vor allem über die Ähnlichkeit zu ihrem prominenten Vater Lucas Cordalis gestaunt. Grund dafür ist vor allem die dunkelbraune Haarfarbe, die Vater und Tochter gemeinsam haben. Doch auch Daniela Katzenbergers Markenzeichen, ihre platinblonden Haare, war nicht schon immer so. Auch sie war mal braunhaarig, wie ein Instagram-Beitrag von ihrer Kommunion nun einmal wieder zeigt.

Dazu schreibt sie: „Meine Kommunion, was für ein toller Tag! Meine Mutter war an diesem Tag besonders stolz… Nachdem sie mir einen 80er Jahre Pudel-Pony, so riesig wie der Mount Everest, hin gezimmert hat und wir aussehen wie die Pfälzer-Version von Hanni und Nanni. Nach diesem Tag wurde ich zur Blondine… aus Überzeugung!“

Daniela Katzenberger: Fans sind fassungslos

Die Fans in den Instagram-Kommentaren sind sich allesamt einig. Nun besteht absolut kein Zweifel mehr – auf Daniela Katzenbergers Kommunionsfoto ist die Ähnlichkeit zu Töchterchen Sophia nicht mehr abzustreiten! Eines steht fest: Tochter Sophia sieht aus, wie Daniela Katzenberger aus dem Gesicht geschnitten:

„Ich sehe da auch total Sophia, dachte immer, sie kommt eher nach Lucas, aber das ist eindeutig!“

„Krass, einfach eins zu eins Sophia!“

„Ihr seht euch so unfassbar ähnlich, deine Tochter und du!“

„Wow! Ich sehe absolut Sophia da! Krass, die Ähnlichkeit!“

„Dachte, es wäre Sophia, bis ich gelesen hab, dass du es bist!“

„Ich dachte, das wäre ein Retro-KI-Foto von Sophia. Echt jetzt!“

Diese Ähnlichkeit immer wieder in deinen Bildern zu deiner Tochter – so schön!“

Andere Fans verweisen zudem auch auf die Ähnlichkeit zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Mutter Iris Klein. „Ihr seht euch alle so ähnlich!“ und „Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall noch vorhanden!“ lauten diesbezüglich nur ein paar der Kommentare. Einige Fans ziehen darüber hinaus noch einen ganz anderen Vergleich. Eine Ähnlichkeit zu Mireille Mathieu ist für viele ebenfalls unverkennbar!