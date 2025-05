Daniela Katzenberger: Paukenschlag bei Vox – es passiert schon bald

Sie ist Deutschlands bekannteste TV-Blondine und nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken: Daniela Katzenberger. Seit Jahren unterhält die Ehefrau von Lucas Cordalis ihre Fans mit ihrer offenen, ehrlichen und auch verrückten Art – und das auf verschiedenen Kanälen.

Bekannt wurde durch die Vox-Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“, dann folgte der große Durchbruch bei „Goodbye Deutschland.“ Als sie dann ihre eigene Show bekam, war klar: Diese Frau bleibt. Später ging es weiter bei RTL2 – mit Kamera, Kind, und Ehemann Lucas Cordalis. Doch wer in letzter Zeit durch die Sender zappte, merkte schnell: Da fehlt doch was. Die letzte Staffel der Katze lief im Herbst 2024, seitdem keine neuen Folgen, keine Kult-Katzenberger-Momente. Pause oder Abschied? Jetzt ist klar: Es geht weiter.

Daniela Katzenberger: Vox macht es offiziell

Daniela Katzenberger ist zurück! Nach dem Erfolg der ersten Staffel startet die Kult-Blondine ab dem 6. Juni um 20.15 Uhr in die zweite Staffel ihrer Doku-Serie. Acht brandneue Folgen gibt es demnächst auf Vox. Und die haben es in sich! Wie es in der Pressemitteilung heißt, begleitete der Sender Daniela „zwischen Medaillen-Hoffnungen und Tüllträumen“ und geht gemeinsam mit der Kult-Katze auf Spurensuche in die Kindheit.

Die Fans bekommen also ordentlich was zu sehen!

Daniela Katzenberger: Es geht wieder los!

Zum 10. Ehejubiläum mit Lucas Cordalis geht es für Daniela Katzenberger nach Las Vegas! Dort sagen die beiden erneut „Ja.“ Dieses Mal mit Elvis-Double, Glitzerkleid und ihrer Tochter Sophia als Styling-Coach. Ob beim Brautkleidkauf oder beim großen Tag selbst: Emotionen garantiert. Und damit nicht genug!

Daniela tritt in Vegas auch noch beim WFF Miss Universe Award als Teil des deutschen Nationalteams an. Wie bitte? Ja, richtig gehört! Die Kamera ist natürlich auch dabei, wenn die Katze über den roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis läuft.“

Nachdem Daniela Katzenberger zwischenzeitlich zu RTL2 wechselte, kehrt sie jetzt wieder zu ihrem Heimatsender Vox zurück. Und Fans sitzen sicherlich schon auf heißen Kohlen!

Die zweite Staffel der Vox-Doku-Soap startet am Freitag, den 6. Juni, mit Doppelfolgen ab 20.15 Uhr. Alle acht Folgen sind zudem bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.