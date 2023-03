Lena Meyer-Landrut: „Noch nie gemacht“ – sie zeigt ihr Glück in der Öffentlichkeit

Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne und oft in den sozialen Medien oder im TV. Im echten Leben ist die Sängerin dagegen seltener anzutreffen. Was ja auch irgendwie verständlich ist. Schließlich ist Lena seit ihrem Sieg beim ESC 2010 in Deutschland quasi dauerpräsent. Dass man da auch mal seine Ruhe haben möchte, ist nachvollziehbar.

Im Interview mit dem „Stern“ verriet Lena Meyer-Landrut einst: „Das Unrecht, das mir teilweise widerfahren ist, war immer ein Zusammenspiel aus gesellschaftlicher Sensationsgeilheit, der Presse und deren Leser:innen. Es hat mich aber geärgert, wenn Moral und Ethik komplett hinten angestellt wurden, um diese Sensationsgeilheit zu bedienen.“ Dies sei der Grund, warum sie ihr Privatleben für sich behalte.

Lena Meyer-Landrut zeigt ihr Glück

Anders ist das bei ihren beruflichen Projekten. So meldete sich die Sängerin am Freitag in ihrer Instagramstory bei ihren Fans. Freudestrahlend läuft Lena auf einem Bürgersteig und berichtet, auch, warum sie gerade so gut gelaunt ist.

„Ich habe heute ein Meeting für etwas, das nicht Musik ist, was ich noch nie gemacht habe, was dieses Jahr noch passiert und ich freue mich mega darauf. Ich glaube, es wird total cool. Und ich habe voll Bock. Und … keine Ahnung, ich bin voll aufgeregt. Ich habe das noch nicht gemacht“, strahlt die „Satellite“-Sängerin und schickt gleich noch einen Freudenschrei hinterher.

Was das wohl sein kann? Eine eigene Modelinie hat Lena Meyer-Landrut ja schon auf den Markt gebracht … Man darf also gespannt sein, wann die Sängerin Genaueres zu ihren Plänen verrät. Bis dahin dürfen sich die Fans aber noch auf ihre Auftritte als Coach bei „The Voice Kids“ freuen. Am Freitagabend (24. März 2023) zeigt Sat.1 eine neue Folge seiner Castingshow. Los geht es wie gewohnt um 20.15 Uhr. Die aktuellen Folgen des „The Voice of Germany“-Ablegers für Kinder, bei dem auch schon Mark Forster auf einem der roten Stühle saß, gibt es auch bei Joyn.