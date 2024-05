Lena Meyer-Landrut: Kurz nach „The Voice Kids“-Ausstrahlung verbreitet sich die traurige Nachricht

In der Casting-Show „The Voice Kids“ des Senders Sat.1 beweisen junge Nachwuchssänger ihr Können und zeigen, dass sie den erwachsenen Teilnehmern von „The Voice“ das Wasser reichen können.

Bewertet werden die Gesangskünste der Kinder und Jugendlichen von der hochkarätigen Jury bestehend aus Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von der Band „Die Fantastischen Vier“. Am Tag nach dem Halbfinale verbreitet sich nun jedoch die traurige Nachricht.

„The Voice Kids“ auf der Zielgraden

Am Freitag (10. Mai) wurden die sogenannten „Sing Offs“ von „The Voice Kids“ ausgestrahlt, welche einem Halbfinale gleichen. Die jungen Talente aus den verschiedenen Teams geben jeweils einen Song zum Besten und kämpfen um den Einzug ins große Finale. Die Gesangskünste der jungen Teilnehmer rauben der Jury und dem Livepublikum vor Ort immer wieder den Atem. Lediglich in den Einschaltquoten spiegeln sich diese begeisterten Reaktionen keineswegs wider.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, erreichten die Einschaltquoten von „The Voice Kids“ am Freitag nämlich einen neuen Tiefstwert. Zum ersten Mal in dieser Staffel sahen sich weniger als eine Million Menschen die Gesangsshow an, lediglich 990.000 Menschen schalteten beim Halbfinale ein. Auch in der umworbenen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen die Zahlen nicht gerade besser aus. Mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent fiel die Sat.1-Show auf ein neues Staffeltief. Lediglich 300.000 Menschen 4sahen sich die Talentshow am Freitagabend an.

Es bleibt zu hoffen, dass das Finale von „The Voice Kids“ in der kommenden Woche bessere Einschaltquoten liefern wird. An den fehlenden Gesangskünsten der jungen Teilnehmer werden die schlechten Zahlen sicherlich nicht liegen.