Lena Meyer-Landrut von Zweifel geplagt: „Du kannst doch gar nichts so richtig“

Lena Meyer-Landrut startete bereits in jungen Jahren musikalisch durch. Ihr „ESC“-Sieg mit dem Song „Satellite“ verhalf der Sängerin zu einem echten Karrieresprung. Es folgten mehrere Singles und Bühnenauftritte. Doch plötzlich wurde es still um die 32-Jährige, ein letztes Album erschien 2019. Anfang dieses Jahres gestand sie dann er Öffentlichkeit den Grund ihrer Abwesenheit.

Lena Meyer-Landrut: Diagnose macht Sängerin zu Schaffen

Lena Meyer-Landrut ist nicht nur als Sängerin aktiv, sondern auch als „The Voice Kids“-Coach im Fernsehen zu sehen. Abseits der Bühne gibt der ProSieben-Star kaum etwas über ihr Privatleben preis, die Beziehung zu Musikerkollege Mark Forster hält sie unter strengem Verschluss. Vor kurzem ging sie jedoch mit einem Thema an die Öffentlichkeit, welches die Sicht auf ihr Leben veränderte.

++ Lena Meyer-Landrut: Peinlicher Fauxpas auf Bühne – Konzert unterbrochen ++

Lena kämpft mit Depressionen, gestand dies im Rahmen ihrer Dokumentation, die die 32-Jährige unter anderem beim Dreh ihrer Musikvideos begleitet. Während der „ESC“-Star trotz der Diagnose größtenteils einen guten Umgang mit ihren psychischen Problemen gefunden hat, muss sie auch Rückschläge einstecken.

Lena Meyer-Landrut gesteht Selbstzweifel

In der ARD-Talkshow „3 nach 9“ spricht Lena Meyer-Landrut offen über die Anfänge ihrer Selbstzweifel. „Meine Oma war definitiv immer ein großer Zweifler meiner Musik und meiner Karriere“, erzählt sie bei Gastgeberin Linda Zervakis. „Nicht, dass sie meine Musik nicht toll gefunden hat, aber sie hat gesagt: ‚Du kannst ja eigentlich nicht so richtig etwas'“, berichtet Lena weiter.

Harte Worte, die der Musikerin bis heute im Gedächtnis geblieben sind. „Ich denke dann, dass ich vielleicht gar nicht so gut bin, in dem, was ich mache und ich das eigentlich gar nicht so gut kann“, so die Sängerin.

Lena Meyer-Landrut hat sich mittlerweile einige Tipps und Tricks an die Hand geholt, um mit ihren Bedenken besser umzugehen. So führt sie in ihrer Band das Ritual der „warmen Dusche“ durch, bei der jedem Mitglied ein Kompliment ausgesprochen wird. Hoffentlich helfen diese kleinen Alltagsbegleiter der Sängerin weiterhin, ihre Selbstzweifel zu besiegen.