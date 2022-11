Lena Meyer-Landrut hat großes Problem – „Das ist ein Notfall“

Sie ist eine der bekanntesten Sängerinnen des Landes. Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest machte sich Lena Meyer-Landrut 2010 unsterblich. Doch selbst ein Superstar wie die 31-Jährige hat manchmal ganz herkömmliche Probleme.

Mit den Worten „Hallo meine lieben Freunde, das hier ist ein Notfall-Call“ meldete sich Lena Meyer-Landrut am Freitagmittag bei ihren Fans auf Instagram. Sie suche einen Goldschmied oder eine Goldschmiedin, so die Sängerin weiter.

Lena Meyer-Landrut sucht einen Goldschmied

Einen Goldschmied? Ja, richtig gehört. Lena braucht ganz dringend einen Menschen, der sich in dem Handwerk auskennt. Warum, erklärt die Sängerin im weiteren Verlauf des Interviews. „Ich habe vor einem Monat etwas bestellt, wo ich sozusagen individuell Schmuck gemacht habe und brauche das zu morgen und es hängt in Portugal“, so die Sängerin.

Ja, die Post arbeitet auch bei einer Lena nicht schneller. „Ich habe sozusagen super, super, super Stress und brauche unbedingt etwas Individuelles an Schmuck-Design bis morgen früh“, erklärt die „The Voice“-Kollegin von Mark Forster.

Wer könnte da also besser helfen, als ihre rund fünf Millionen Instagram-Follower? „Falls ihr jemanden kennt, oder ihr jemand seid, der das machen kann, bis morgen früh, meldet euch super, super gerne bei mir. Ich bezahle das natürlich und ich gebe auch den mega-super-Instapush“, bittet die Sängerin um Hilfe.

Was genau Lena braucht, damit will sie so recht nicht rausrücken. Sie verrät lediglich folgendes: „Wenn ihr bis morgen sowas wie kleine Goldplättchen oder so stanzen könnt oder wie auch immer der Fachausdruck dafür ist, dann meldet euch super gerne bei mir.“ Na, dann bleibt ja nur noch zu hoffen, dass sich unter den fünf Millionen Followern der ein oder andere talentierte Goldschmied findet.