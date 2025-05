ESC 2025: Sängerin Nicole macht knallharte Ansage – „Beängstigend“

Am Samstagabend (17. Mai) blickt ganz Europa wieder gebannt auf die Bühne des ESC 2025. Millionen Zuschauer werden mitfiebern, wenn sich die besten Acts aus über 30 Ländern musikalisch messen. Auch Deutschland ist natürlich wieder dabei, wenn auch mit gemischten Gefühlen. Denn in den vergangenen Jahren blieb der große Erfolg aus: Deutsche Acts landeten regelmäßig auf den hinteren Rängen.

Und doch gibt es diese Momente, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Etwa 2010, als eine junge Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“ den Sieg für Deutschland holte. Oder noch viel weiter zurück: 1982, als eine damals erst 17-jährige Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den ersten Platz beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ errang – und damit Musikgeschichte schrieb.

Heute schaut die Sängerin allerdings mit einem anderen Blick auf den Musikwettbewerb.

Nicole enttäuscht vom ESC

Heute, über vier Jahrzehnte später, lebt Nicole zurückgezogen in Nohfelden-Neunkirchen im Saarland. Doch der ESC lässt sie nicht los. Im Gespräch mit Schlager.de blickt die Sängerin dankbar, aber auch kritisch auf die Entwicklung des Wettbewerbs zurück: „Wenn ich nicht selbst auf der Bühne stehe, schaue ich mir die Show natürlich an. Allein schon, um zu sehen, wie sich das Ganze verändert hat.“

Und verändert hat sich viel.

ESC 2025: Nicole wird deutlich – „Es ist beängstigend“

Natürlich hat sich der Musikwettbewerb verändert, so wie vieles in den letzten Jahren. Was einst ein bunter, aber durchaus traditionsbewusster Musikwettbewerb war, ist inzwischen zur spektakulären Show-Maschinerie geworden.

++ auch interessant: ESC 2025: Ausland feiert „Abor & Tynna“ – „Ihr verdient den Sieg“ ++

Doch Nicole ist damit so gar nicht glücklich. „Es ist schrill, es ist laut, es ist beängstigend.“ Was genau ihr noch Kopfzerbrechen bereitet, das erfährst du >>>hier auf dem Onlineportal Schlager.de.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Katapultiert das Duo Abor & Tynna Deutschland mit „Baller“ zurück ins ESC-Game? Am 17. Mai 2025 wird sich zeigen, ob der Traum vom großen Comeback wahr wird. Die Show wird ab 21 Uhr live aus Basel in der ARD übertragen.