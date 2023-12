Lena Meyer-Landrut mit ehrlichen Worten: „Bekomme es auf allen Ebenen zu spüren“

Lena Meyer-Landrut ist eigentlich eine echte Frohnatur. Mit ihrem Song „Satelite“ verzauberte sie 2010 ganz Europa und siegte beim Eurovision Songcontest. Seitdem ist die Sängerin ein echter Superstar und begeistert ihre Fans immer wieder mit neuen Songs.

Aktuell scheint es der „Straitjacket“-Sänger aber nicht wirklich gut zu gehen. Bei Instagram ließ Lena Meyer-Landrut jetzt tief blicken. Die 32-Jährige meldete sich mit ehrlichen Worten bei ihren Fans.

Lena Meyer-Landrut lässt tief blicken

Erst vor wenigen Tagen teilte Lena Meyer-Landrut ein Bild aus der Notaufnahme. „Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story (Hier erfährst du mehr dazu!).

Was genau mit ihr los war, wollte sich nicht verraten. Aber offenbar geht es der Sängerin aktuell nicht allzu prächtig. Bei Instagram veröffentlichte sie jetzt ein schönes Foto mit traurigem Kommentar. „Und ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit“, schreibt sie.

Dann gesteht Lena Meyer-Landrut: „Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren… auf der Suche nach mir um mich in diesem dunkeln Gewüst aus Schneeregen wieder zu finden.“ Viel mehr möchte sie ihren Fans nicht schreiben, meint nur: „Lieb bleiben, alles zu seiner Zeit, love u“.

„Hoffentlich geht es dir bald besser“

In den Kommentaren schicken ihr die Fans Genesungswünsche: „Hoffentlich geht es dir bald besser“, schreibt jemand in der Kommentarspalte und ein anderer Anhänger: „Ganz viel Liebe und Kraft an dich Leni“

Dabei sollte man eigentlich meinen das Lena Meyer-Landrut viel Grund zur Freude haben muss. Schließlich geht sie 2024 wieder auf Tour und hat vor kurzem ihre neue Single „Straitjacket“ rausgebracht.