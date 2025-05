dm: Es ist das Ende einer Ära! Kunden gehen mit leeren Händen nach Hause

Kosmetik, Babyartikel, Haushaltsprodukte – für diese und noch mehr Artikel zieht es viele Kunden zu dm. Die Drogeriemarktkette gehört zu den beliebtesten im Land. Doch ist damit bald Schluss?

Der Drogeriemarkt dm läutet auf jeden Fall das Ende einer Ära ein und schickt seine Kunden hierbei mit leeren Händen nach Hause. Was ist da nur los?

dm: Das Ende einer Ära! Kunden gehen leer aus

Vor Kurzem machte der Drogeriemarkt dm bereits zu dem Thema digitale Passbilder Negativschlagzeilen. Vor allem die Mitarbeiter hatten das Nachsehen (hier mehr dazu). Doch was bedeutet die Änderung, die seit dem 1. Mai greift, für die Kunden? Sie erhalten kein klassisches Papier-Passfoto mehr für ihre Ausweisdokumente. Das Ganze funktioniert nur noch digital.

Für 5,95 Euro kannst du dich in allen dm-Filialen fotografieren lassen und die Mitarbeiter speichern das Bild verschlüsselt in der Cloud, wie das „my dealz Magazin“ berichtet. Der Kunde bekommt somit kein Foto mehr mit nach Hause, sondern lediglich einen persönlichen Data-Matrix-Code. Dieser kann dann beim Bürgeramt gescannt und das Bild aus der Cloud heruntergeladen werden. Das gilt für digitale, biometrische Passbilder für Personalausweis, Reisepass und Aufenthaltstitel.

Doch zumindest bekommen Kunden bei dm noch bis zum 31. Juli 2025 vorsichtshalber noch einen zusätzlichen Papierausdruck mit, da nicht alle Behören die Umstellung so schnell vollziehen konnten.

Was steckt dahinter?

Aber was soll diese bundesweite Regelung überhaupt? Ganz einfach: Es geht nicht nur bequemer und schneller mit einem digitalen Passfoto. Auch die Manipulation wird so verhindert oder zumindest stark minimiert. Fälschungen sind damit so gut wie unmöglich.

Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Das digitale Passbild von dm und Co. kann innerhalb von sechs Monaten mehrfach für verschiedene Ausweisdokumente genutzt werden. Danach wird es automatisch gelöscht. Wenn man möchte auch schon eher.