dm Eigenmarken: Was steckt dahinter?

Egal ob „ja!“ bei Rewe, „gut und günstig“ bei Edeka oder „Isana“ bei Rossmann – jeder hat sie im Sortiment: die Eigenmarken. Auch der Drogeriemarkt dm führt ein breites Sortiment an Eigenmarken. Die Produkte der Eigenmarken der Drogeriemarktkette sind kostengünstige Alternativen zu denen der namhaften Marken. Doch welche Eigenmarken hat dm überhaupt im Sortiment?

An der Zahl sind es über 30 Eigenmarken bei der Drogeriekette dm. Damit kommt der Drogeriekonzern insgesamt auf über 4.500 Produkte, die es nur bei dm zu kaufen gibt. Und damit ist der Drogeriemarkt richtig erfolgreich! Denn immer mehr Kunden greifen lieber zu günstigen Produkten, anstatt die teuren Marken zu kaufen. Aber nicht nur der Preis macht den Unterschied. Häufig sind die eigenen Produkte von dm nämlich in der Qualität besser. Wir verraten dir, was es mit den Eigenmarken auf sich hat.

Welche Eigenmarken gibt es bei dm?

Egal ob Shampoo, Kosmetik oder Haushalt – dm hat die passende Eigenmarke parat. Foto: Imago

Die erste Eigenmarke des Drogeriemarkts dm war „Alana“ und hat es 1986 auf den Markt geschafft. Der Hintergedanke: Kindertextilien mit umweltfreundlichem Ansatz. Genau dieses Konzept hat dm bei der Einführung weiterer Marken beibehalten. Die Kategorie der Produkte ist dabei nebensächlich. Von Nahrung, über Körperpflege, bis zu Haushaltswaren führt dm alles im Sortiment. Der Drogeriekonzern setzt auf Bioprodukte, Nachhaltigkeit und Naturkosmetik, die alle dem hohen Qualitätsanspruch zum niedrigen Preis gerecht werden. Gerade die beiden Eigenmarken „Alverde“ und „dmBio“ repräsentieren das Konzept der Marken der Drogeriekette und sind besonders beliebt.

Die Eigenmarke „Balea“ vom dm Drogeriemarkt hat sich zur Hausmarke entwickelt – sie ist mit Abstand am bekanntesten. Die Hausmarke „Balea“ hat viele Produkte im Bereich Haut- und Haarpflege und wird von „Balea Men“ ergänzt. Was als günstiges Alternativ-Sortiment zu Marken begann, entspricht mittlerweile dem umweltfreundlichen Qualitätsanspruch – denn in den Produkten findet sich immer weniger Mikroplastik. Eine weitere beliebte Eigenmarke ist die Kosmetik-Marke „ebelin“, bei der sich der Drogeriekonzern auf Make-Up-Tools und Pinsel fokussiert.

Die dm Eigenmarken in der Liste:

Körper & Haare : Balea, Balea Men, Alverde, Sundance, SEINZ., Jessa, NoPlanetB, reell’e, Langhaar Mädchen

: Balea, Balea Men, Alverde, Sundance, SEINZ., Jessa, NoPlanetB, reell’e, Langhaar Mädchen Kosmetik : Alverde, ebelin, trend it up

: Alverde, ebelin, trend it up Gesundheit : Mivolis, Visiomax (Augenprodukte), Dontodent (Zahnprodukte), S-quito free (Insektenschutz)

: Mivolis, Visiomax (Augenprodukte), Dontodent (Zahnprodukte), S-quito free (Insektenschutz) Baby & Kind : Alana, babylove, SauBär, Balea, PUSBLU

: Alana, babylove, SauBär, Balea, PUSBLU Ernährung : dmBio, Sportness, ivorell (Wassermarke)

: dmBio, Sportness, ivorell (Wassermarke) Haushalt : Denkmit, Profissimo, Sanft & Sicher, Saugstark & Sicher, Soft & Sicher

: Denkmit, Profissimo, Sanft & Sicher, Saugstark & Sicher, Soft & Sicher Tier : Dein Bestes

: Dein Bestes Sonstiges: fascino, Paradies

dm Eigenmarke: DAS steckt dahinter

Balea ist die beliebteste Eigenmarke von dm. Doch was steckt dahinter? Foto: imago/Manfred Segerer

„Nivea“ und „Balea“: Die ähnlichen Namen lassen darauf schließen, dass die beiden Marken zusammengehören. Sind sie vielleicht sogar identisch und die dm Hausmarke eine Kopie der teuren Marke? Der Verdacht, die beiden Marken wären dieselbe, ist nicht bestätigt. Auf die Vermutungen äußerte dm immer nur, hinter den „Balea“-Produkten würde ein bekannter Hersteller stecken. Zwar ist die Hausmarke von dm wirklich eine Alternative zu teuren Marken, eine Kopie von Nivea ist sie aber nicht. Alleine der geringe Anteil an Mikroplastik spricht dafür. Doch wer ist der Hersteller von „Balea“?

+++ Rewe, Kaufland und Co: DIESE Supermärkte gehören zusammen +++

Die Produkte von „Balea“ werden von der Dalli Group produziert. Der Hersteller übernimmt nicht nur die Produktion für den Drogeriemarkt dm, sondern auch für die Eigenmarken der Drogerie-Produkte von Supermarktketten: „cien“ von Lidl, „tandil“ von Aldi und „blik“ von Penny. Auch diese Marken sind wahrscheinlich besser als das gedacht!

Jetzt weißt du alles über die Eigenmarken der Drogeriemarktkette dm. Doch wie sieht es beim Drogeriekonzern-Konkurrenten Rossmann aus? Welche Eigenmarken Rossmann außer „Isana“ im Sortiment hat, erfährst du hier.