Geld abheben bei dm: Darum lohnt es sich!

Öffentliche Geldautomaten werden immer seltener. Dafür führen viele Geschäfte nach und nach ihren eigenen Bargeldservice ein. Mindesteinkauf gegen Bargeldauszahlung heißt es hier. Der Vorteil: anders als bei einem fremden Geldautomaten fallen keine hohen Gebühren für die Bargeldauszahlung an. Gerade das Geld abheben bei Aldi, Kaufland und Edeka lohnt sich für viele Kunden. Aber wie sieht es mit dem Geld abheben bei dm aus?

In den Supermärkten und Discountern lassen sich Einkauf und Bargeld abheben ganz einfach miteinander verbinden. Drogeriemärkte findet man nicht unbedingt an jeder Ecke – doch immerhin öfter als den klassischen Geldautomaten. Dafür bringt der Bargeldservice bei Drogeriemärkten wie dm viele Vorteile mit sich, die Supermärkte dir nicht bieten. Wir verraten dir, warum du dein Geld unbedingt bei dm abheben solltest.

Geld abheben an der Kasse – SO funktioniert es bei dm

An der dm-Kasse kannst du ganz einfach dein Bargeld abheben. Foto: dm / Nora Laurie Lammers

Das Geld abheben bei dm funktioniert direkt an der Kasse. Dazu gehst du mit deinem Produkteinkauf an die Kasse und gibst Bescheid, dass du eine Bargeldauszahlung machen möchtest. Ganz wichtig: Du musst vor dem Bezahlen deines Produkteinkaufs Bescheid geben, wie viel du abheben möchtest. Danach ist eine Bargeldauszahlung nicht möglich! Beim dm Drogeriemarkt kannst du bis zu 200 Euro gebührenfrei abheben. Wie beim Geldautomaten erfolgt die Bargeldauszahlung in Scheinen.

dm macht das Geld abheben besonders kundenfreundlich. Viele Geschäfte akzeptieren fürs Geld abheben nämlich nur eine Girocard. Bei dm kannst du dein Bargeld mit jeder beliebigen Zahlungsmethode abheben: Kreditkarte (Visa oder MasterCard), Girocard oder Debit-Karte. Um Geld abzuheben, musst du in der Regel bis 50 Euro keinen PIN-Code eingeben. Bei dm funktioniert die Bargeldauszahlung per Kontaktloszahlung. Du kannst dein Geld auch mit deinem Smartphone, einer Smartwatch, Apple oder Google Pay, Payback Pay oder Onlinebanking abheben. Dass du Bargeld abgehoben hast, wird auf deinem Kassenzettel vermerkt.

dm Bargeldservice: Ohne Mindesteinkaufswert?!

Um Geld abheben zu können, musst du bei Supermärkten einen Mindesteinkaufswert erreichen. Beim dm Drogeriemarkt sieht das anders aus! Hier spielt der Einkaufswert für die Bargeldauszahlung überhaupt keine Rolle. Bei dm gibt es fürs Geld abheben keinen Mindestbetrag. Der Drogeriemarkt verfolgt bei der Bargeldauszahlung ein anderes Konzept. Um bei dm Geld abheben zu können, musst du nur ein Teil kaufen – völlig unabhängig vom Einkaufswert.

Wenn du also schnell Bargeld brauchst und eigentlich nichts kaufen willst, ist der Drogeriemarkt deine Anlaufstelle fürs Geld abheben. Bei dm gibt es nämlich sehr günstige Artikel im niedrigen Cent-Betrag, die der perfekte Produkteinkauf für die Bargeldauszahlung sind. Genauso sieht es aus, wenn du bei dm Bargeld einzahlen willst. Für das Geld einzahlen bei dm wählst du die „Einzahlung“-Option in deiner Onlinebanking-App. Den generierten QR-Code zeigst du an der dm Kasse vor. Bei dm liegt das Tageslimit fürs Geld einzahlen bei 999,99 Euro.

Jetzt weißt du, wie du bei dm Geld abheben kannst. Doch bei welchem Artikel lohnt sich der Produkteinkauf eigentlich am meisten? Wir verraten dir, welche Eigenmarken dm im Sortiment hat.