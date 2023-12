Lena Meyer-Landrut teilt beunruhigende Aufnahme – „Saß gestern in der Notaufnahme“

Was ist denn da bei Lena Meyer-Landrut los? Die erfolgreiche Sängerin veröffentlicht auf Instagram besorgniserregende Zeilen zu einem Foto aus dem Krankenhaus. Wie es scheint, musste Lena Meyer-Landrut in der Notaufnahme in den zweiten Advent starten. Ihr Fans dürften in höchster Alarmbereitschaft sein.

Aktuell könnte es für die 32-Jährige kaum besser laufen. Erst vor Kurzem veröffentlichte sie ihre neue Single „Straitjacket“ und feiert damit jetzt schon große Erfolge. Ebenfalls erfreulich für ihre Fans: Die ESC-Gewinnerin von 2010 geht 2024 wieder auf große Tour durch das ganze Land.

Lena Meyer-Landrut muss in die Notaufnahme

Doch nun folgt erstmals eine schlechte Nachricht für die Fans der Sängerin. Am Samstagabend (10. Dezember) musste Lena Meyer-Landrut in die Notaufnahme! Das teilte sie in einer Instagram-Story nun mit. Dazu veröffentlicht sie ein Bild von sich, auf welchem sie in einem menschenleeren Flur eines Krankenhauses sitzt.

Sie ist ungeschminkt, trägt einen weiten Pulli und eine Leggings. Neben ihrem traurigen Gesichtsausdruck ist es vor allem der dazugehörige Text, der die Fans beunruhigen dürfte.

Lena Meyer-Landrut: „Liege so flach wie schon lange nicht mehr“

Zu dem Foto schreibt Lena Meyer-Landrut: „Kurzer Reality Check nach diesem wie ich finde wirklich wunderschönen Foto zum 2. Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr.“

Was genau mit ihr los ist, sagt die Sängerin allerdings nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich ihr Gesundheitszustand bald bessert und sie wieder auf die Beine kommt. Schließlich stehen die Feiertage kurz bevor.