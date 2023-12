Lena Meyer-Landrut lässt die Bombe platzen – Fans haben Grund zur Freude

Lena Meyer-Landrut hat gute Neuigkeiten für ihre Fans!

Vor einigen Wochen machte Sängerin Lena Meyer-Landrut es offiziell: Sie wird 2024 wieder auf Tour gehen! Dabei veröffentlicht sie insgesamt sechs Termine in deutschen Städten. Doch die Auswahl der Konzertorte sorgte bei vielen Fans für gedrückte Stimmung. Kritik machte sich breit. Diese hat sich Lena Meyer-Landrut nun aber zu Herzen genommen, wie es scheint. Denn sie hat eine große Überraschung für ihre Anhänger in petto.

Lena Meyer-Landrut: Viele Fans nach Verkündung enttäuscht

Während sich einige Fans der Sängerin über die Bekanntgabe der Tourdaten gefreut haben, sind andere eher enttäuscht. Sechs Termine seien für manche einfach zu wenig. Auch die Entfernung der einzelnen Standorte zueinander wird von so manch einem kritisiert. Der Wunsch nach mehr Konzerten wird laut. Lena Meyer-Landrut scheint dem Anliegen ihrer Anhänger jetzt nachgegeben zu haben. Wie sie nun verrät, dürfen sich ihre Fans auf etwas ganz Besonderes freuen.

Lena Meyer-Landrut gibt weitere Termine bekannt

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Lena Meyer-Landrut erweitert ihre Tour 2024! Zu den geplanten sechs Konzerten kommen nun stolze acht weitere Termine hinzu. Das verkündet de ESC-Gewinnerin von 2010 nun höchstpersönlich in ihrer Instagramstory. „Nachdem ich meine Tour angekündigt habe (…), kündige ich jetzt noch ein paar mehr Sommertermine an. Es sind acht Termine mehr und es kommen noch ein paar“, verrät die „Straitjacket“-Interpretin.

Bislang standen nur Hamburg, Leipzig, Berlin, Bielefeld, Köln und Dresden auf der Agenda. Doch nun können sie die Fans auch in München, Wangen, Hadamar, Plauen, Ansbach, Regensburg, Stuttgart und sogar im Ausland in Luxemburg sehen. Der Starttermin bleibt bislang derselbe: Los geht es am 1. Juni in Leipzig. Die Vorfreude der Fans, die Tickets ergattern konnten, dürfte dabei riesig sein.