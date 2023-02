Lena Meyer-Landrut zeigt krasses Foto: Instagram warnt vor „expliziten Inhalten“

Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien ist an Grauen kaum zu überbieten. Mehr als 24.000 Menschen haben bislang ihr Leben verloren. In den betroffenen Gebieten herrscht stellenweise Anarchie. Läden und Privathäuser werden geplündert, Angehörige wissen nicht, was mit ihren Liebsten geschehen ist. Es sind Zustände, die auch das Mitgefühl von Lena Meyer-Landrut geweckt haben.

Auf Instagram teilte die Sängerin nun ein Foto, das sinnbildlich für das Drama in der Türkei und Syrien steht. Ein Bild, das von Instagram aber scheinbar als „Sensibler Inhalt“ charakterisiert und damit erst einmal zensiert wurde. Doch was wollte Lena Meyer-Landrut ihren über fünf Millionen Followern da zeigen?

Lena Meyer-Landrut teilt Foto der Erdbebenkatastrophe

Nachdem man akzeptiert hat, dass der Beitrag möglicherweise Gewalt oder explizite Inhalte enthalten könne, bemerkt man, dass man dieses Foto mutmaßlich schon einmal gesehen hat. Es handelt sich um einen Mann, der in den Trümmern seines Hauses sitzt und die Hand seiner Tochter hält, die unter jenen verschüttet wurde.

Das Foto hat Journalistin Düzen Tekkal auf ihrem Instagramprofil geteilt. Sie schreibt dazu: „Ein Foto, dass uns alle berührt und durch Mark und Bein geht – ein Vater lässt seine verstorbene Tochter nicht los. Mesut Hancer hält die Hand seiner unter Beton verschütteten Tochter Irmakleyla fest in seiner. Er kann die Realität dieser schrecklichen Tragödie nicht zulassen. Der Schock sitzt bei allen tief. Das Foto von Mesut Hancer und seiner Tochter Irmakleyla geht um die Welt. Sie liegt in ihrem Bett, in dem sie wahrscheinlich im Schlaf von dem Beben überrascht wurde. Sie wurde nur 15 Jahre alt.“

Mehr Nachrichten:

Unter dem Foto ist der Schock greifbar. „Wenn man so etwas liest, werden kleine Alltagsprobleme so unbedeutsam“, schreibt beispielsweise Kolumnistin Vivien Wysocki. Eine weitere Followerin ergänzt: „Das ist so schrecklich. Es tut so unfassbar weh. Diese Bilder zerreißen mir das Herz. Überall auf der Welt dieses Unglück, dieser Schmerz, Verlust, Trauer und absurde unnötige Kriege. Es macht so wütend und ohnmächtig.“