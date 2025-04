Nach Sorge um Lena Gercke: Model meldet sich zurück

2006 gewann sie die erste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ – heute ist Lena Gercke nicht nur ein gefeiertes Model, sondern auch Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrer Modemarke „Leger“ hat sie sich ein zweites Standbein aufgebaut und zeigt, dass sie weit mehr ist als nur ein Laufstegstar. Auch privat läuft es für Lena Gercke wie am Schnürchen, bereits seit fünf Jahren ist das Model mit Regisseur Dustin Schöne liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Normalerweise bremst die 37-Jährige dabei kaum etwas aus.

Doch Fans waren in Sorge. Wochenlang war das Model außer Gefecht gesetzt. Der Grund: Eine schwere Viruserkrankung. Und die hatte es ganz schön in sich!

Lena Gercke meldet sich zurück

Schon im März postete Lena Gercke ein besorgniserregendes Foto aus dem Krankenbett: Blass, erschöpft und mit einer Inhalationsmaske auf dem Gesicht. Danach herrschte erst einmal Funkstille. Wochenlang gab es keine Updates, ihre Fans machten sich große Sorgen.

Nun gibt das Model endlich Entwarnung! „Wir hatten Ende Februar den RS-Virus und es hat mich einfach vier Wochen umgehauen“, erklärt Gercke in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug, denn für die ehemalige „GNTM“-Gewinnerin wurde es kurzzeitig sogar richtig gefährlich: „Es hatte auch das Herz angegriffen“.

Lene Gercke: Es geht wieder bergauf

Die Folge: Eine lange Zwangspause vom Sport! Acht Wochen durfte Lena keinen Sport treiben – eine echte Geduldsprobe für das sonst so aktive Model. „Aber Gesundheit geht vor“, gibt sie sich einsichtig.

Besonders hart: Trotz eigener Krankheit musste sie sich um ihre Töchter Zoe (4) und Lia (2) kümmern. Zum Glück konnte sie sich auf die Unterstützung ihres Partners Dustin Schöne verlassen. Die schwierige Zeit liegt nun hinter ihr!

„Bin so froh, wieder starten zu können. Auch wenn es sich anfühlt, als würde man wieder bei null anfangen – never give up!“, schreibt sie motiviert. Die Fans können also aufatmen: Lena Gercke ist zurück!