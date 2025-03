Kaufland teilt es Kunden Tage später mit – die schäumen direkt vor Wut

Kunden greifen oft blauäugig zu ihren Lieblingsprodukten und hinterfragen aus der Macht der Gewohnheit heraus wohl nur selten, ob die auch wirklich gesund sind.

Doch ein Verbraucherexperte offenbart gegenüber DER WESTEN jetzt, dass ausgerechnet die vermeintlich gesunden Protein-Produkte von Kaufland, Aldi und Co. gar nicht so gut wie gedacht für uns sind. Mehr dazu liest du hier >>>. Das sollte Kunden auch für andere Bereiche die Augen öffnen.

Aber nicht nur bei Lebensmitteln sollten sie ganz genau hinschauen, sondern auch bei Non-Food-Artikeln. Kaufland wollte jetzt auf den Trendzug aufspringen und mit Harry-Potter-Artikeln begeistern. Doch Kunden stößt einiges übel auf.

Kaufland mit Harry-Potter-Angebot

„Für die Momente, in denen du deinen Zauberstab gegen Gemütlichkeit eintauschen willst“, warb Kaufland jetzt bei Facebook und teilte ein Foto zu einem aktuellen Aktionsartikel, den es bereits seit einigen Tagen zu kaufen gibt. Dabei handelte es sich um sogenannte Squishy-Beanies, also runde Kuscheltiere von ihren liebsten Harry-Potter-Figuren.

Doch das scheint nicht ganz zu stimmen, wie die Kommentare unter dem Beitrag schnell vermuten lassen. „Schade, dass Severus Snape und Draco Malfoy fehlen. Es sind immer die drei oder Dumbledore“, kommentiert etwa eine Kaufland-Kundin. Auch eine andere fordert: „Will nen Todesser.“ Das ist aber nicht die einzige Kritik der Kunden.

Kunden gehen mal wieder leer aus

Während einigen Kunden das Angebot generell nicht passt, da es immer nur um Paw Patrol und Harry Potter gehe und er es nicht mehr sehen könne, gehen andere Kaufland-Kunden wegen der Tatsache auf die Barrikaden, dass sie das Angebot in ihrer Filiale überhaupt nicht vorfinden.

„Wäre nur schön, wenn mehr geliefert werden würde. In unserem Kaufland wurde uns gesagt, man hat 8 Stück von den Kissen bekommen! 8 Stück! Bei hunderten Leuten die da einkaufen“, will etwa eine Kundin in ihrer Filiale herausgefunden haben.

„Mein Mann hat gestern verzweifelt einen Harry Potter für unsere Tochter gesucht… hier im Umkreis leider ausverkauft“ und „Keine gesehen bei uns“, teilen auch andere dieses Schicksal. „Kann man die nicht auch bestellen? Hätten so gerne die Eule noch“, fragt sich die nächste.

Ob Kaufland da nochmal nachlegen wird, bleibt fraglich. Denn laut Prospekt soll es die niedlichen Kuscheltiere nur vom 13. bis einschließlich 19. März zu kaufen geben.