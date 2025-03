Aldi, Kaufland, dm & Co.: Kunden wollen sich was Gutes tun – doch jetzt kommt alles raus

Nicht nur bei Fitness-Enthusiasten sind Produkte mit einem besonders hohen Protein-Gehalt sehr beliebt, da sie viel Eiweiß liefern. Kein Wunder, dass Aldi, Kaufland, dm & Co. eine Fülle solcher Produkte im Angebot haben: Protein-Riegel, Eiweiß-Brot, spezielle Cornflakes, Müslis, Milchreis, Joghurts…

Doch was viele Kunden von Aldi, Kaufland, dm & Co. nicht ahnen: Viele dieser High-Protein-Produkte sind gar nicht so gesund, wie manche glauben – und häufig auch vollkommen unnötig.

Aldi, Kaufland, dm & Co.: Nur wenige High-Protein-Produkte sind gut und sinnvoll

In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ hat sich der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss mit High-Protein-Produkten im Allgemeinen und Protein-Shakes im Besonderen beschäftigt. Seine Einschätzung: Diese Produkte seien überteuerte Abzocke. Außerdem, so Perduss: „Nicht überall, wo Protein-Pulver draufsteht, ist auch wirklich gutes drin.“ Einzelheiten erfährst du in dem Video, das hier im Artikel eingebettet ist.

Unabhängig davon hat unlängst die Zeitschrift „Öko-Test“ 20 Protein-Riegel, wie sie bei Aldi, Kaufland, dm & Co. im Regal liegen, genau untersucht und sowohl deren Nährstoffzusammensetzung als auch die sensorische Qualität bewertet. Ergebnis: Nicht alle Riegel sind empfehlenswert. Denn neben hochwertigen Proteinen – zum Beispiel aus Milchproteinen und Sojaeiweiß – enthalten sie oft auch weniger wünschenswerte Zutaten. So entdeckten die Prüfer bei drei Viertel der Riegel minderwertige Füllstoffe wie Gelatine und Kollagenhydrolysat. Diese Proteine werden aus Schlachtabfällen gewonnen, sind somit für Vegetarier und Vegetarierinnen ungeeignet.

Verbraucherschützer rät: „Spar dir die Kohle“

„Öko-Test“ kritisiert zudem die Verwendung von Aromastoffen, mit denen der Geschmack von Nüssen, Schokolade oder Vanille verstärkt wird. Selbst als „natürlich“ deklarierte Aromen können demnach aus fragwürdigen Quellen stammen, etwa aus Schimmelpilzkulturen.

Im Test kamen bei 17 der 20 getesteten Riegel, die bei Aldi, Kaufland, dm & Co. erhältlich sind, synthetische Süßstoffe hinzu. Diese stehen im Verdacht, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen und die Darmflora negativ zu beeinflussen.

Von den 20 getesteten Riegeln erhielten lediglich drei die Note „gut“. Testsieger war – preislich und sensorisch – der „Aldi Sports Protein Riegel Brownie Geschmack“. Wer nach dem Training seine Energiereserven auffüllen oder aber Muskeln aufbauen möchte, kann jedoch ohne Weiteres auf hochverarbeitete Industrieprodukte verzichten und stattdessen zu natürlichen Lebensmitteln wie Quark oder Hüttenkäse greifen. Rund 20 Gramm Eiweiß nach dem Training genügen. Somit lautet auch die Empfehlung von Ron Perduss an alle Kunden von Aldi, Kaufland, dm & Co.: „Spar dir die Kohle, kaufe keine High-Protein-Produkte.“

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben auch bei Aldi, Kaufland, dm & Co.