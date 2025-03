Meghan Markle teilt Foto – jetzt kann es jeder sehen

Um Meghan Markle herrscht aktuell viel Trubel – kein Wunder, schließlich premierte erst Anfang März ihre Netflix-Serie „With Love, Meghan“ – ein Mix aus Koch-Tipps und Kaffeeklatsch mit Freunden.

Auf Instagram sieht man die Herzogin von Sussex jetzt ganz ungewohnt. Hat sie ihre Meinung jetzt geändert?

Meghan Markle teilt besonderes Bild

Wer sich mit Meghan Markle beschäftigt, weiß: Sie steht in der Öffentlichkeit – aber sie teilt mit der Öffentlichkeit nicht alles. Besonders ihre zwei Kinder, Archie und Lilibet, hält sie so gut es geht von der Öffentlichkeit fern.

Das betrifft auch die Einblicke, die sie selbst auf ihrem Instagram-Account gibt. Für ihre neue Lifestyle-Marke „As ever“ scheint sie einen Umschwung zu wagen. Auf dem offiziellen Instagram-Account teilte sie nun ein Foto, dass sie mit ihren zwei Kindern zeigt.

Meghan Markle’s „Liebes-Geschichte“

Das Bild hält die drei im Garten fest. Megan und ihre Tochter tragen riesige Sonnenhüte – die kleine Lilibet hält sie auf dem Arm. Sohn Archie hält sie liebevoll im anderen Arm. Doch Meghan achtet trotzdem auf die Privatsphäre ihrer Kinder: Die Gesichter der beiden sind nicht zu sehen.

„Jeder Tag ist eine Liebes-Geschichte“, schreibt Markle über das Bild. In Zusammenarbeit mit Netflix verkauft „As ever“ unter anderem eine Auswahl an Kräutertees (Zitrone-Ingwer, Pfefferminze und Hibiskus), Crêpe-Mix, Wildblumenhonig mit Honigwabe in limitierter Auflage und natürlich ihre charakteristische Himbeermarmelade in einer Andenkenverpackung.