Meghan Markle wird in TV-Show verspottet – Zuschauer kriegen sich nicht mehr ein

Late Night Shows sind in den USA ein echtes Phänomen. Besonders die von TV-Star Jimmy Fallon zieht seit Jahren nicht nur ein Millionen-Publikum, sondern auch die ganz großen Fische aus Hollywood auf die Couch des Kult-Moderators. Doch nicht immer sind die Gäste im Studio anwesend, über die dann auch letztendlich gesprochen wird. Und wenn Fallon ins Plaudern kommt, dann gnade ihnen der Late-Night-Gott!

Seine neueste Zielscheibe: Meghan Markle!

Meghan Markle muss einstecken

Die Herzogin von Sussex sorgt mal wieder für Gesprächsstoff. Erst gab es Ärger um Meghans Lifestyle-Marke, die sich nach einem Rechtsstreit von „American Riviera Orchard“ in „As Ever“ umbenennen musste. Dann launchte sie Anfang März auch noch ihre Netflix-Serie „With Love, Meghan“ – ein Mix aus Koch-Tipps und Kaffeeklatsch mit Freunden. Doch nicht alle finden das Ganze so charmant wie Meghan selbst. Einer davon? Niemand Geringeres als Jimmy Fallon!

In einer Folge seiner „Tonight Show“ nahm er die Ex-Royal genüsslich aufs Korn und das mit einer Szene, die Internet-Nutzer schon längst belächelt hatten. Dabei ging es um Brezeltüten!

Meghan Markle: Kuriose Szene sorgt für Spott

Während der Trivia Night in der „Tonight Show“ wurde Jimmy Fallon mit einer kuriosen Frage konfrontiert. „Was ist die Frage Nummer eins, die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt?“, fragte Sidekick Steve Higgins. Fallon überlegte kurz und schlug dann vor: „Gibt es Leben auf einem anderen Planeten?“ Doch Higgins grinste nur und sagte: „Oh, nein. Warum macht Meghan Markle ihre eigenen Brezeltüten? Sie wissen nicht, warum.“

Das Publikum brach in Gelächter aus und Fallon setzte noch einen drauf: „Das ist interessant. Sie nimmt es aus einer Tüte und steckt es in eine andere Tüte und das verwirrt die Leute!“ Doch was war passiert?

In „With Love, Meghan“ sieht man Meghan Markle, wie sie fertig verpackte Brezeln aus der Originalverpackung nimmt und sie in eine andere Tüte mit personalisiertem Etikett umfüllt. Meghan erklärt dabei ganz selbstbewusst: „Das werden wir einfach in eine andere Tüte packen.“ Eine Szene, die Jimmy Fallon nicht unkommentiert lassen konnte!