Lena Meyer-Landrut treibt Schabernack mit IHM: Plötzlich fällt das Wort „Muschi“

„Ich wollte nie erwachsen sein!“ Das sang einst schon Peter Maffay in seinem berühmten Musical „Tabaluga“. Und es scheint, als hätten sich auch Lena Meyer-Landrut und Sanges-Kollege Wincent Weiss dieses Lebensmotto zu Herzen genommen.

So zumindest könnte man die aktuellen Videos der beiden interpretieren, die Lena Meyer-Landrut fleißig auf ihrem Instagram-Kanal teilt. Doch was machen die beiden Künstler denn überhaupt?

Lena Meyer-Landrut treibt Schabernack mit Wincent Weiss

Sie treiben Schabernack, um es mal einfach und treffend auf den Punkt zu bringen. Lena und Wincent spielen Wörter erraten. Das Spiel ist leicht erklärt. Einer der beiden wird via Kopfhörer mit Musik beschallt, während der andere Begriffe sagt. Diese muss das Gegenüber dann allein an der Bewegung des Mundes erkennen.

Klingt einfach? Scheint es aber nicht zu sein. Denn zunächst schafft es Lena nicht, das Wort „Puschen“ zu erkennen. „Muschi, Muuuu, Mulde“, riet die 31-Jährige lustig drauflos, bis sie dann im vierten Versuch „Puschen“ erriet.

Schwieriger wurde es dann schon bei dem Begriff „Poperze“. „Pomeranze“, rief Lena direkt. Naja, knapp vorbei ist auch daneben. Beim zweiten Versuch gab es dann aber schon den Treffer. Klingt lustig? War es auch, wenn man Lenas lauter Lache Glauben schenken mag. Den Fans jedenfalls gefiel die witzige Wörterraterei.

„Oh man ey. Wie kann man denn so cute sein? Also so menschlich? Lieb es einfach. Krieg ich direkt gute Laune“, schreibt eine Instagram-Followerin in den Kommentaren. Eine weitere ergänzt: „Oh man, ihr beide macht mich so fertig. Ey, ich kann nicht mehr.“ Und eine dritte lobt: „Das ist mal so richtig herzlich und echt.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die beiden noch das ein oder andere Video aufgenommen haben. Vielleicht holen sie ja aber auch noch ein paar ihrer „The Voice“-Kollegen dazu. Mark Forster, Stefanie Kloß oder Smudo könnten wir uns bei dem Spiel auch gut vorstellen.