Lena Gercke veräppelt ihr eigenes Kind: „Sie darf das auf keinen Fall sehen“

Seitdem sie im Jahr 2016 die allererste Staffel von Heidi Klums Prosieben-Show „Germanys Next Topmodel“ gewann, ist sie aus der Welt der Promis nicht mehr wegzudenken: Lena Gercke. In den folgenden Jahren ist viel passiert, das Model arbeitet mittlerweile als Fernsehmoderatorin, saß in der Jury der RTL-Sendung „Das Supertalent“ und hat gemeinsam mit „About You“ eine eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“ ins Leben gerufen.

Und auch in privater Hinsicht kann sich die 35-Jährige nicht beschweren. Ihre Beziehung mit Regisseur Dustin Schöne machte sie im Jahr 2019 öffentlich. Mittlerweile ist Gercke Mutter zweier Töchter, Lia machte als kleine Schwester von Tochter Zoe das Familienglück perfekt.

Doch selbst in einer nahezu perfekten Modelwelt läuft mal nicht alles glatt und eines der Kinder fängt sich mal eine gemeine Erkältung ein. Jetzt verrät Model Gercke, wie sie in so einem Fall ihre größere Tochter austrickst.

Lena Gercke: Ihre Tochter darf nichts wissen

Lena Gercke verrät ihren 3,2 Millionen Instagram-Followern einen kleinen Trick, um das kranke Kind zur Einnahme von Medizin zu bekommen. Das Model beschriftet ihr neuestes Reel mit den Worten: „Life saving mum hack“ (zu Deutsch: Lebensrettender Trick für Mütter). Anscheinend fragten sie eine große Anzahl an Mütter, die der Moderatorin auf Instagram folgen, nach ihrem „Capri-Sonnen-Trick“.

Die Ausgangssituation kennt jede Mutter: Das Kleinkind ist krank, möchte aber auf keinen Fall die verordnete Medizin zu sich nehmen. Gercke kennt die Antwort auf dieses Problem! Es folgt ein kurzes Tutorial.

Das Model hält ein Trinkpäckchen der Marke „Capri Sonne“ in den Händen. In die Verpackung sticht Lena mit einem Flaschenöffner das Loch für den Strohhalm einmal durch das gesamte Päckchen hindurch. Anschließend nimmt sie ein kleines Behältnis mit der zu verabreichenden Medizin und mischt diese mit einer kleinen Menge „Capri Sonne“, damit der Geschmack der Medizin nicht mehr dominiert.

Dann folgt der Trick: Der Strohhalm wird durch die Verpackung durchgestochen und in das Behältnis mit der Medizin getaucht, dieses wird hinter der „Capri Sonne“ versteckt. Das Kind wird ausgetrickst und denkt, dass es das leckere Getränk zu sich nimmt. So kann die Verabreichung des Medikamentes ohne großes Geschrei vonstattengehen.

Großer Zuspruch von den Fans

760.000 Instagram-Nutzer schauten sich das Reel von Lena Gercke an. Anscheinend verfügt das Model über eine überraschend große Community von Müttern und Vätern. Die Fans der „GNTM„-Siegerin nehmen diesen raffinierten Trick gerne in ihr Repertoire auf. Ein Fan des Models kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Mega!! Ich lieb’s. Doofer Anlass, aber tolle Idee.“ Eine weitere Followerin hat ihrem Kind wohl für eine lange Zeit die Lust auf das Sommergetränk verdorben und schreibt: „Hat einmal funktioniert, jetzt mag mein Kind keine Caprisonne mehr!“ So kanns leider auch laufen.

Lena Gercke scheint mit ihrem „Capri-Sonnen-Trick“ wohl die ultimative Methode für ihre eigenen Kinder gefunden zu haben. Sie beendet das Reel mit den Worten: „Bester Trick ever! Meine Tochter ist echt smart, aber es hat funktioniert!“ Da bleibt nur zu hoffen, dass das Model auch zukünftig immer eine „Capri Sonne“ in Reichweite haben wird.