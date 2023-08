Heidi Klum am Strand: Sie überlässt nur wenig der Fantasie

Seit 2006 ist sie DIE Chefin der ProSieben Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“: Heidi Klum. Sie ist die Modelmama schlechthin und eines der erfolgreichsten deutschen Models überhaupt. Alles begann mit dem Sieg eines Model-Contest, der in der von Thomas Gottschalk produzierten Fernsehsendung „Gottschalk Late Night“ stattfand. Was danach kam, ist Geschichte.

Eine eher überraschende Wendung nahm das Beziehungsleben des Profi-Models. Nach einer gescheiterten Ehe mit Sänger Seal und drei gemeinsamen Kindern, gab Klum im Jahr 2018 ihre Beziehung mit „Tokio Hotel„-Gitarrist Tom Kaulitz bekannt. Das Paar lebt mittlerweile gemeinsam in Los Angeles und scheint das erste Verliebtheits-Stadium nie verlassen zu haben. In ihrem neuesten Post zeigt die Dreifach-Mama nun ganz schön viel Haut.

Heidi Klum in ihrem Element

Das Reel, das Klum zuletzt auf ihrem Instagram-Profil postete, lässt nur wenig Raum für Fantasie. Die 50-Jährige scheint den Urlaub sichtlich zu genießen und möchte ihre 11,3 Millionen Follower daran teilhaben lassen. Nur mit einem knappen Bikini bekleidet, tänzelt Heidi Klum eine von Felsen umgebene Treppe Richtung Meer hinunter. Dabei flirtet sie gekonnt mit der Kamera und dreht sich immer wieder um – das Repertoire eines Models scheint sie auch nach all den Jahren noch in und auswendig zu können! Wer dieses private Video gefilmt hat? Niemand geringes als Ehemann Tom Kaulitz natürlich. Wem sonst könnten die flirtenden Blicke des Models auch gelten. Klum markiert ihren Gatten als Kameramann und fügt vielsagende Emojis hinzu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gemeinsamer Urlaub der Familie Klum

Doch um einen zweisamen Liebesurlaub handelt es sich hierbei nicht. Die vorherigen und anschließenden Posts der Castingshow-Chefin zeigen, dass die halbe Familie Klum eine Auszeit am Meer genießt. Auf einem der Fotos posiert die stolze Mama mit zwei ihrer Kinder, mit dem Rücken zur Kamera und Händchen haltend. Auch Klums Mutter scheint mit von der Partie zu sein, im neuesten Video posiert Erna Klum auf einem Boot und strahlt in die Kamera.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Lange kann der Familienurlaub allerdings nicht mehr dauern, schließlich steckt Heidi Klum mitten in den Vorbereitungen der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel„, für die sich diesmal auch Männer bewerben durften.