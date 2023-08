GNTM: Nach Aus bei Heidi Klum – Ex-Kandidatin holt sich jetzt DIESEN Titel

Tausende Bewerberinnen gingen bislang bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) über den Laufsteg. Doch nur wenige schaffen es letztendlich in die Show. Einmal drin, können sich für die Kandidatinnen zahlreiche Türen öffnen. Egal ob man letztendlich gewinnt oder nicht.

Wie die Vergangenheit des Öfteren gezeigt hat, starten auch Kandidatinnen durch, die den Titel „Germany’s Next Topmodel“ gar nicht bekommen haben. Denken wir da an die Zweitplatzierte Rebecca Mir oder Gina-Lisa Lohfink, die nur den 12. Platz belegte. Dass man es auch so schaffen kann, bewies nun auch diese ehemalige GNTM-Teilnehmerin aus NRW.

GNTM: Ex-Kandidatin wird neue NRW-Kirmeskönigin

Die Rede ist von Pauline Schäfer, die im Rahmen der Cranger Kirmes zur neuen NRW-Kirmeskönigin ernannt wurde. Die heute 20-Jährige ist dabei die erste Königin, die selbst aus einer Schaustellerfamilie stammt. Sie reist nicht nur mit ihrer Familie von Stadt zu Stadt, sondern sitzt auch regelmäßig an der Kasse.

Doch das ist nicht alles. Pauline Schäfer bringt noch eine Besonderheit mit sich. Im Jahr 2020 war sie nämlich bei GNTM zu sehen. Die Frau aus Schwerte meisterte das Casting und war in der ersten Folge der damaligen Staffel zu sehen. Leider ging es nach dem Auftakt wieder nach Hause. Doch das ändert nichts, so die NRW-Kirmeskönigin.

GNTM: Kirmeskönigin schwärmt von TV-Show

In einem Interview mit der „WAZ“ erzählt die ehemalige Kandidatin, wie froh sie über ihre Teilnahme ist. Schließlich wurde sie dadurch geprägt: „Das war eine Mega-Erfahrung für mich. Da habe ich sehr viel lernen können. Ich habe da so viele Erfahrungen gesammelt. Das hat mir sehr geholfen.“

Ein Fan Heidi Klum ist sie zusätzlich auch noch: „Heidi ist sehr nett. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr früh rausgeflogen, aber ich kann mich nicht beklagen über die Show.“ Für den Titel „Germany’s Next Topmodel“ hat es für Pauline Schäfer zwar nicht gereicht, doch als NRW-Kirmeskönigin kann sie mindestens genauso stolz auf sich sein.